Ferropem : il y a "huit marques d'intérêt potentielles" indique le Premier Ministre Jean Castex

L'annonce-choc en mars dernier avait plongé les salariés des sites savoyards et isérois dans une grande angoisse. A l'époque, les parlementaires s'étaient mobilisés pour demander l'aide du gouvernement, et c'est une question au Sénat qui relance le dossier aujourd'hui.

Spécialiste du Silicium

L'entreprise Ferropem, spécialisée dans la production de silicium -un composant crucial pour des technologies de pointe comme les panneaux solaires par exemple- et dont les deux sites savoyards et isérois sont soumis à un plan social, pourrait supprimer jusqu'à 360 emplois à La Léchère et aux Clavaux.

8 offres "à l'étude"

Mais visiblement, et c'est la nouveauté, les discussions ont repris et il y a de l'espoir, c'est le premier ministre Jean Castex qui l'annonce : il y a "huit marques d'intérêt potentielles" pour des alternatives à la fermeture des sites. Ces offres sont à l'étude et font l'objet "d'échanges très approfondis" entre l'entreprise et les services de l'Etat, détaille encore le premier ministre, qui ajoute : "le processus que vous avez évoqué de recherche de repreneurs potentiels, au titre duquel un cabinet de consultants spécialisés ainsi que les services de Business France sont mobilisés, se poursuit, avec à ce stade comme je le rappelle, la manifestation de huit marques d'intérêt potentielles. Ne doutez pas de notre détermination à enrayer ce qui, au mois de mars, apparaissait comme inéluctable".

Jean Castex répondait à une question posé par le président du groupe écologiste au sénat, l'isérois Guillaume Gontard, qui soulignait l'importance de la filière du silicium et rappelait les engagements du gouvernement sur ce sujet au printemps.