Ferropem : le plan de sauvegarde de l'emploi suspendu

Environ 80 salariés de Ferropem se sont invités à un comité social et économique ce mercredi 26 janvier et la direction annonce suspendre pour une durée indéterminée le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi).

"Maintenant il nous faut transformer l'essai." Selon Moustafa Haddou, le secrétaire du comité central d'entreprise de Ferropem qui est aussi délégué CGT de l'usine de Château-Feuillet en Savoie, la direction accepte de suspendre pour une durée indéterminée le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). Les machines sont toujours à l'arrêt à La Léchère mais "cela va permettre aux syndicats d'avoir du temps supplémentaire pour travailler sur les potentiels repreneurs et de reprendre contact avec les différents élus." Mais pour l'instant "la durée de suspension est indéterminée. Il faut qu'il se mette d'accord avec les experts. Ça dépend de la direction et de sa bonne volonté à nous fournir les documents économiques financiers", relatifs à la santé économique de l'entreprise. Plus de 200 emplois sont toujours menacés à La Léchère en Tarentaise.