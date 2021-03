FerroPem supprime 352 emplois en Savoie et en Isère

Le groupe Ferroglobe annonce lundi la suppression de 352 postes en Savoie et en Isère. L'activité des sites industriels FerroPem de Chateau-Feuillet à La Léchère et de l'usine des Claveaux à Livet et Gavet va cesser. Un choc pour les salariés de l'entreprise de silicium.

L'annonce a été faite aux salariés lundi matin lors d'un comité européen d'entreprise du groupe. Ferroglobe va supprimer 352 postes en Savoie et en Isère. L'activité des sites FerroPem de La Léchère et de Livet et Gavet va cesser. Un choc pour les salariés de l'entreprise de silicium.

Les élus en appellent au Gouvernement

Dans le détail, 221 emplois sont supprimés sur le site de Chateau-Feuillet à La Léchère en Savoie, et 131 à l'usine des Claveaux de Livet et Gavet en Isère. Depuis des mois, les syndicats alertaient sur le plan de restructuration en cours.

Dans un communiqué, plusieurs parlementaires et élus savoyards LR en appellent au Gouvernement. "Nous condamnons fortement cette décision" déplorent conjointement le député Vincent Rolland, la sénatrice Martine Berthet, le président du Conseil départemental de Savoie Hervé Gaymard et le conseiller régional Fabrice Pannekoucke, "nous avons à maintes reprises sollicité le Gouvernement pour que celui-ci exige que la direction prenne des engagements en matière d’activité, d’investissement et d’emplois, alors même que le groupe bénéficie des dispositifs de soutien de l’État. C’est un savoir-faire plus que centenaire qui est aujourd’hui menacé".

Six sites en France

Filiale du groupe Ferroglobe, FerroPem compte six sites en France. Ceux de La Léchère et de Livet et Gavet sont les seuls concernés par les suppressions de poste. En Savoie, le site de Montricher-Albanne en Maurienne ne fait pas partie du plan de restructuration selon les syndicats.