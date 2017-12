L’échéance de fermeture approche pour la centrale nucléaire de Fessenheim. L’exploitant EDF a évoqué la fin de l'année 2018 pour un arrêt de l'installation et le passage de relais à l'EPR de Flamanville.

Dans la commune de Fessenheim ces informations sont reçues avec une certaine appréhension. C'est le cas chez les commerçants, comme à l'hôtel-restaurant "Au bon frère" tenu par Laurent Schwein. Son chiffre d'affaire est directement lié à l’activité de la centrale. Il a bien noté la date envisagée pour la fermeture.

On ne sait pas où on met les pieds, pour nous c'est l'inconnu... Est-ce qu'on remet des sous dans le commerce ? On a peur de perdre un peu de clientèle."