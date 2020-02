Centrale nucléaire de Fessenheim : l'arrêt du réacteur numéro 1 retardé

On ne sait toujours pas quand sera arrêté le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim. Les salariés ont prévenu la direction vendredi 21 février en début d'après-midi qu'ils ne procéderont pas à la baisse de charge à 19h, étape nécessaire en vue du découplage prévue la nuit prochaine à 2h30.

Ils devraient rencontrer la direction pour entamer des discussions. Les salariés le crient haut et fort, ils sont contre la fermeture. Un visuel "Je suis Fessenheim" circule sur les réseaux sociaux.

Elisabeth Borne en route vers Fessenheim

Elisabeth Borne se rend à Fessenheim cet après-midi. Elle avait déclaré un peu plus tôt à l'issue d'une rencontre avec les élus locaux à Colmar : "Je compte sur le professionnalisme des salariés d'EDF (...), "Je n'ai pas de doute que les salariés qui démontrent depuis plus de quarante ans leur professionnalisme et leur engagement sur ce site auront à coeur que cette étape se passe dans les meilleures conditions".