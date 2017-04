Fessenheim : le sort de la centrale alsacienne se joue jeudi à Paris

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim est au menu d'un conseil d'administration d'EDF jeudi à Paris. Le résultat du vote est très incertain.

Fermera ? Fermera pas ? Une décision doit être prise jeudi 6 avril, au siège d'EDF à Paris, autour du sort de la centrale nucléaire de Fessenheim. Les élus du conseil d'administration ordinaire devront dire dans l'après-midi s'ils approuvent ou non la demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale alsacienne. La décision du conseil d'administration doit être approuvée à la majorité simple. Les six représentants de l'État, en situation de conflit d'intérêt, ne se prononceront pas. Les six élus représentants des salariés ont décidé de voter contre, hostiles à une mesure qu'ils estiment trop coûteuse et préjudiciable aux 2.000 emplois directs et indirects que génère la doyenne des centrales nucléaires françaises.

Le PDG d'EDF pourrait jouer la montre

Toute l'incertitude tourne autour du vote des six administrateurs indépendants, dont le PDG d'EDF. Selon nos confrères du journal Le Parisien, Jean-Bernard Lévy, dont la voix compte double en cas d'égalité, aurait décidé de jouer la montre. Il envisagerait de faire voter une délibération, afin d'être le seul à décider de la date de fermeture de la centrale... et donc de remettre le débat à plus tard. À moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, qui se tiendra le 23 avril, Jean-Bernard Lévy préférerait discuter avec le nouveau président de la République élu.

Ce scénario ne serait pas pour déplaire aux syndicats du site de Fessenheim. Mais rien n'est acquis, selon eux. Ils comptent en tout cas faire entendre leur voix ce jeudi à l'occasion du conseil d'administration : plus de 250 salariés du site haut-rhinois manifesteront avenue de Wagram, à Paris, au siège d'EDF.

Le président François Hollande avait fait de la fermeture de la centrale nucléaire une promesse phare de sa campagne lors de l'élection présidentielle de 2012, la fixant d'abord à fin 2016 avant d'en repousser le délai. La plus vieille centrale de France est désormais censée fermer d'ici fin 2018.