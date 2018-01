Colmar, France

Une première demi-journée chargée pour Sébastien Lecornu, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique passe trois jours dans le Haut-Rhin pour parler de l'après-Fessenheim et installer un comité de pilotage pour la reconversion du site.

A la préfecture du Haut-Rhin à Colmar, il a rencontré les organisations syndicales pendant près de quatre. C'est la première fois qu'une telle rencontre a eu lieu, après l'annonce de la fermeture en 2012.

On a pu discuter véritablement sur comment les choses vont se passer, nous pouvons qu'être contents, les gouvernements précédents n'ont strictement rien fait," Alain Basserer pour Force Ouvrière

Ensemble ils ont évoqué les pistes après la fermeture, prévue fin 2018 début 2019, dès la mise en service de l'EPR de Flamanville. Aucun détail n'a filtré, puisque tout sera dévoilé ce vendredi matin, lors de l'installation du comité de pilotage.

Les syndicats ont réaffirmé leur opposition à la fermeture, leurs inquiétudes sur l'avenir du site, les 850 agents EDF et sa reconversion. Ils se sont inquiétés aussi sur le sort des 350 salariés sous traitants de la centrale. Il a été aussi question du foncier, de la formation, des départs de familles vers d'autres sites et des inquiétudes vis-à-vis de l'approvisionnement de l'énergie en Alsace.

C'était productif car il faut bien comprendre le niveau d'attente. Est-ce que je vais vous annoncer l'arrivée d'une entreprise magique comme une ministre a pu le faire par le passé la réponse est non. Pendant plus de trois heures de réunion, à aucun moment les représentants du personnel m'ont demandé de me transformer en Superman ! " Sébastien Lecornu, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique

Un peu plus tard dans la soirée, en mairie de Fessenheim, l'accueil a été plus mouvementé pour Sébastien Lecornu où l'attendaient une quarantaine de salariés contre la fermeture du site Il y a eu un peu bousculade à son arrivée et des échanges un peu vifs avec les salariés.

