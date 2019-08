Festival Darc, championnats du monde de voltige aérienne : une aubaine pour les hôteliers de Châteauroux

Châteauroux, France

Au camping de Belle-Isle, à Châteauroux, c'est l'effervescence. La deuxième quinzaine d'août s'annonce chargée avec le festival Darc et les championnats du monde de voltige. Pour réserver un mobil-home, il faut s'y prendre tôt. "On est complet du samedi 10 jusqu'au samedi 17. Et après jusqu'au 24, on n'a plus que deux emplacements mobil-home libres. Globalement, pour une fin août, on a pas mal de monde !", confirme Marie, à l'accueil du camping.

Les festivaliers au camping, les artistes à l'hôtel

Et les emplacements pour les tentes sont aussi déjà bien occupés. "Ce sont des personnes qui participent au festival de danse ou qui viennent voir les concerts avec des amis. Ils nous appellent pour être sûrs d'avoir une place quand ils arrivent", poursuit Marie. Le camping du Rochat va donc tirer son épingle du jeu et accueillir de nombreux festivaliers.

De leur côté, les artistes du festival Darc logent plutôt à l'hôtel. Par exemple à l'hôtel Continental, dans le centre-ville de Châteauroux. "Ça draine pas mal de monde, des personnes qui arrivent de tous les continents. C'est national et international. Il y a un impact visible et il faut que ça continue comme ça", souligne Vincent Martin, le directeur de l'établissement. Les 18 chambres de son établissement sont presque toutes complètes.

Des renforts de saisonniers pour faire face à l'activité

Les perspectives sont encore plus encourageantes pour l'Élysée Hôtel. "Pratiquement toutes les chambres sont réservées pour trois semaines. Pour un établissement indépendant comme le mien, c'est quelque chose d'important, c'est intéressant pour notre activité", se félicite Régis Tellier, directeur de l'hôtel. Une partie du personnel de la fédération française aéronautique va loger sur place jusqu'au 1er septembre. Cela permet de compenser une légère baisse d'activité pendant l'été, surtout en semaine. "Je travaille principalement avec la clientèle d'affaire. À Châteauroux, en juillet-août, c'est pas la meilleure période. Vivement la semaine prochaine !", poursuit Régis Tellier.

Lui a fait le choix de faire appel au service de deux travailleurs saisonniers. "J'ai deux jeunes filles qui sont là jusqu'à la fin du mois. Les journées sont forcément longues, de 6h jusqu'à 23h", conclut-il.