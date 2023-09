Festival de Loire : quelles retombées pour les commerces du centre ville d'Orléans ?

Pour cette 11ème édition du Festival de Loire, la mairie d'Orléans a décidé d'y associer au maximum les commerçants. Il y a un concours de vitrines décorées aux couleurs de l'évènement, des animations sur les places du centre ville. De son côté, l'association des Vitrines d'Orléans a lancé un jeu concours pour inciter les festivaliers à passer chez les commerçants du centre.

"Sur les dernières éditions, on a perdu du chiffre d'affaire"

"L'idée, c'est que les festivaliers remontent vers le centre ville et que les commerçants profitent aussi de cet afflux" explique Jean- Christophe Moreau, le patron de la boutique de décoration, la Factory, rue Louis Roguet. " Sur les dernières éditions du Festival, on a souvent observé une baisse de chiffre d'affaire. On espère donc que cette fois, le lien se fera. Moi, en tout cas, j'y crois. Je vais même rester ouvert ce dimanche".

Près de la Place de Gaulle, la boutique de vêtements, Cottage, joue à fond la carte Festival avec une vitrine décorée et des produits spécifiques. Pour la patronne des lieux, Delphine de Verneuil, " c'est une manière de participer à l'évènement". Mais, en terme de retombées économiques, elle n'attend pas forcément grand chose du Festival de Loire. " Oui, on a quelques touristes qui passent et qui s'arrêtent. Mais, on a aussi des orléanais qui renoncent à venir ces jours de grande affluence".

Les terrasses des bars ouvertes une heure de plus ce week-end

Chez les cafétiers et restaurateurs, les avis sont aussi partagés. Pour certains, le Festival est " trop focalisé sur les quais" et "la mairie ne favorise pas les accès piétons". Jerry Gras, restaurateur, rue de Bourgogne et patron de l'UMIH 45, est lui plus modéré. "Dans le lot des gens qui viennent sur le Festival, il y en a forcément qui remontent manger un bout ou boire un verre dans le centre ville. On ne peut que se réjouir d'évènements comme le Festival. Moi, j'ai des gens de Dordogne qui passent la journée sur le Festival et qui ont réservé leur table ce soir. Donc, oui, il y a un effet Festival"

Pour que la profession profite un maximum de l'évènement, Jerry Gras a d'ailleurs négocié avec la mairie que les terrasses restent ouvertes une heure de plus ce vendredi et samedi soir. C'est à dire jusqu'à 2 heures du matin. " Ca permet de mieux réguler les flux. Tout le monde n'a pas envie d'aller se coucher à 1 heure. D'ailleurs, on aimerait que cette horaire soit appliquée tout l'été à Orléans comme dans beaucoup de villes".