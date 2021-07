Festivités du 14 juillet : le plaisir retrouvé des professionnels du feu d'artifice

Chez les Douchet, la pyrotechnie c'est une affaire de famille. Le père et le fils travaillent ensemble, et les cousins reviennent quand débute la saison des feux d'artifice. Après une année quasiment blanche, Jean-Noël, qui a fondé l'entreprise Carnaval Artifices Evènementiel retrouve "le plaisir de se coucher fatigué le soir" dit il. Le plaisir tout court d'ailleurs. L'an dernier, l'entreprise n'a tiré que 9 feux d'artifice contre 260 en 2019. A peine 5% de leur activité habituelle. Cette année, les affaires reprennent tout doucement avec une quarantaine de feux prévus durant l'été. C'est moitié moins qu'une année normale mais c'est mieux que rien.

Cette passion là, c'est dans les gènes de la famille - François-Xavier Douchet, artificier

François-Xavier, le fils, a tiré son premier feu à 8 ans. Alors, c'est peu dire qu'il est impatient d'appuyer sur le bouton. Plus qu'un métier, c'est une passion, comme en témoignent les tatouages "explosifs" qu'il arbore sur les bras. Le premier feu de l'année 2021 a été tiré ce samedi. "Ca fait du bien" reconnait François-Xavier, "et la première question que j'ai posée à mes artificiers quand ils sont rentrés c'est de savoir comment c'était, et ils m'ont répondu que ça faisait du bien de sentir la poudre" raconte le jeune homme. A la veille des feux du 14 juillet, l'entreprise a battu le rappel et organise la logistique, impressionnante : trente camions, une centaine d'artificiers, deux tonnes de poudre.

Le plaisir, l'odeur de la poudre, le bruit dans les oreilles et les copains.

Aux manettes, le plus "capé" des artificiers de l'entreprise, Frédéric prépare son matériel pour le prochain feu. Arrivé presque par hasard dans la profession, il exerce depuis 35 ans. Ce samedi, il a retrouvé "le plaisir, sentir la poudre, le bruit dans les oreilles et les copains, parce que c'est avant tout une histoire de copains" confie Frédéric.

Une partie de l'équipe de Carnaval Artifices Évènementiel à Mesnil-Panneville. © Radio France - Christine Wurtz

Cette année, malgré la crise sanitaire, le public pourra assister au spectacle. La seule condition, ce sera de porter un masque. Dans la région, beaucoup de feux sont tirés le 13, comme à Dieppe, Elbeuf ou Etretat. Le 14 juillet, ce sera Rouen, Eu, Saint-Etienne-du-Rouvray et Val-de-Reuil. A Val-de-Reuil d'ailleurs, c'est la famille Douchet qui va donner le top départ, avec un feu "multi-points", tiré depuis 14 endroits de la ville pour que les habitants puissent profiter du spectacle sans sortir de chez eux. Une première en France mise au point l'an dernier.