Fête du commerce à Rouen : des animations, des chèques cadeaux et des nuits d'hôtels gratuites

Redonner de l'élan au centre-ville de Rouen meurtri par la crise sanitaire : c'est le but de la Fête du commerce, organisée par la ville et plusieurs associations de commerçants, du 9 septembre au 31 octobre. "On met le paquet" lance Sileymane Sow, l'adjoint au maire chargé du commerce et de l'attractivité. L'objectif est affiché : redonner envie aux habitants comme aux touristes de faire les boutiques et de revenir vers les producteurs locaux, malgré le contexte compliqué.

Farandole d'animations

Les animations habituelles de la rentrée, comme la grande braderie d'automne le week-end du 18 septembre ou la course des garçons de café dès le 13 sont revues de façon plus ambitieuse : "on veut vraiment _associer tous les quartiers_, davantage de choses rive gauche", précise Sileymane Sow. La Fête du ventre et de la Gastronomie Normande va par ailleurs se recentrer sur des producteurs plus locaux, avec les Hauts de France en invité.

De nouveaux événements sont aussi prévus pour l'occasion : escape game dans les rues de la ville les 10 et 24 octobre, des concerts apéro en plein air les vendredi 11 et 18 septembre, retour d'un marché aux fleurs et aux végétaux après plusieurs années d'absence, le 12 septembre... "On a quand même pas mal de nouveautés, lance l'adjoint au commerce. Les emplois locaux, ce sont les commerces et les artisans qui les créent. À nous de les aider pour qu'ils conservent leur chiffre d'affaires".

Faire consommer les habitants avec un jeu concours

Au-delà des animations pour faire battre le cœur de ville, la mairie mise sur un jeu concours : des bons à récupérer chez les commerçants indépendants du centre-ville à déposer ensuite dans des urnes en boutiques. À la clé : 1.000 chèques cadeaux de 40 euros à gagner, à dépenser entre le 15 novembre et le 31 janvier dans les commerces participants.

L'idée est de lancer une spirale vertueuse : _"_quand vous faites gagner de l'argent, c'est toujours attractif ! lance Fabrice Antoncic, président des Vitrines de Rouen. On a tous envie de jouer". "Il faut ôter ce côté anxiogène et montrer que la vie commerçante continue malgré le contexte actuel", ajoute Pierre-Vincent Langlois, président de l'office du commerce et de l'artisanat.

Une nuit achetée, une nuit offerte

Pendant les deux mois de festivités, il s'agit aussi d'attirer les vacanciers sur l'arrière saison. Faute de voir leurs carnets de réservation remplis, une quinzaine d'hôtels de Rouen ont choisi de s'associer à la mairie pour lancer une opération une nuit achetée - une nuit offerte.

Un sacrifice financier consenti par les hôteliers dans l'espoir de retrouver de l'attractivité. "C'est une offre qui va accompagner toutes les manifestations et, _on l'espère, faire revenir les touristes vers la métropole rouennaise_", explique Sileymane Sow. L'élu compte aussi sur la gratuité des transports en commun le samedi, mise en place à partir du 5 septembre, pour faciliter les déambulations et le shopping dans le centre-ville.