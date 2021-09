Fête de la bière à Guéret : en Creuse, les brasseries artisanales ont la cote

Guéret accueille la 5e édition de la fête de la bière les 24 et 25 septembre. C'est l'occasion de rencontrer les producteurs locaux, de plus en plus nombreux en Creuse.

La fête de la bière fait son retour à Guéret les vendredi 24 et samedi 25 septembre après une édition annulée l'an dernier à cause du coronavirus. Entre deux pintes, vous vous demanderez peut-être si la Creuse est en train de devenir une terre de brasseurs. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à s'installer dans le département.

La Creuse compte onze brasseries artisanales. La filière est en plein développement puisque parmi elles, six ont été créées depuis 2019. Ce sont souvent des artisans indépendants, les entreprises n'ont pas ou peu de salariés.

De la bière creusoise avec de l'orge berrichon

L'essor est régional : en Nouvelle Aquitaine, on est passé en 2014 de 50 fabricants artisanaux de bières à 138 en 2018 : le nombre a donc triplé en quatre ans.

Même si le marché reste dominé par les bières industrielles, l'artisanal a le vent en poupe. Les brasseurs vantent leur approvisionnement local. Par exemple, la brasserie du Plateau à Aubusson, l'une des plus anciennes de Creuse, récupère son orge à Issoudun dans l'Indre.

La fête de la bière, rdv des brasseurs et des consommateurs

La brasserie du Plateau fait justement partie des trois entreprises creusoises qui participent à la fête de la bière de Guéret, place Varillas. La 23 et la brasserie de la Creuse à Felletin seront aussi de la partie. A partir de 18h vendredi et jusqu'à minuit samedi, des dégustations et des concerts sont prévus.

"Au niveau de la marge, c'est un événement à ne pas louper, souligne Zoé Joly, responsable de la brasserie du Plateau. On parle de nos bières et on tire nous-mêmes nos demis !"