Fête de la bière : pourquoi des consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour des bières artisanales ?

La fête de la bière d'Egriselles-le-blocage dans l'Yonne revient cette année, à partir de ce vendredi soir et pour trois jours. Six brasseries icaunaises seront représentées. Des bières artisanales nettement plus chères que celles généralement vendues dans le commerce. Alors pourquoi un tel succès ?

L'Yonne compte actuellement quatorze brasseries locales, dont trois à dimension industrielle (Larché, Vézelay et Popihn). D'autres commencent aussi à prendre de l'envergure, en volume de production, signe de l'engouement des Icaunais pour les bières de leur département. Pourquoi certains consommateurs sont-ils prêts à payer si cher ? Nous avons posé la question à trois amateurs de bière du nord de l'Yonne.

Avant tout pour le goût

À les écouter, il y a mille raison de boire des bières artisanales et la principale reste le goût. "On évite un ennui gustatif", résume Laurent Schneider, à Thorigny sur Oreuse, amateur assumé de bières contemporaines, avec beaucoup de houblon. "Vous avez des houblons comme le Simcoe qui va être sur des notes d'agrumes ou d'abricot. Il y a le Citra qui va être sur des notes de fuites exotiques. Il existe aussi des bières noires vieillies en fûts de bourbon ou de rhum. C'est de la haute gastronomie", estime celui qui est devenu distributeur de bières artisanales en parallèle de son métier dans l'industrie.

Quand des Hollandais viennent dans l'Yonne pour ses bières - Reportage Renaud Candelier Copier

Yoann Toupet et Jérôme André-Verger, deux amateurs de bières artisanales © Radio France - Renaud Candelier

Pour la découverte permanente

Et les brasseurs artisanaux ont bien compris cette envie de découverte permanente des consommateurs et sortent régulièrement des nouveautés avec parfois des tirages limités de certaines bières apprécie le Sénonais Jérôme André-Verger : "on vous goûter quelque chose qu'on ne va pas avoir déjà goûté et qu'on ne regoûtera probablement jamais, comme une friandise, comme une pâtisserie. Et la pâtisserie, on ne l'achète pas tous les jours." Les bières artisanales sont vendues plus de 2,50 euros la bouteille, parfois trois ou quatre euros. Certaines bouteilles ou canettes valent entre six et huit euros.

De nombreuses brasseries artisanales optent désormais pour un conditionnement en canette et non plus en bouteille © Radio France - Renaud Candelier

Un autre mode de consommation

Un plaisir rare et parfois cher pour une bière au point que certains ont changé leur habitudes comme Yoann Toupet, l'organisateur de la fête de la bière à Egriselles : "ma démarche, plutôt que de boire une Heineken tous les soirs devant la télé, je vais boire moins, mais ce que je vais boire va être qualitatif. Je vais me faire un vrai plaisir." Et puis, il y a un autre argument devenu très important pour ces consommateurs : "dans un rayon de cent kilomètres autour de chez soi, partout en France d'ailleurs, on a des micro-brasseries. Je sais où va mon argent."

La fête de la bière est organisée par l'association Horizon à Egriselles-le-bocage à partir de ce vendredi soir et durant tout le week-end. L'entrée est gratuite mais soumise au pass sanitaire.