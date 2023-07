Fête de la Madeleine : une belle vitrine pour plus d'une centaine de commerçants mayennais

C'est un événement incontournable du mois de juillet en Mayenne : la Fête de la Madeleine débute ce vendredi 21 juillet au parc des Expositions de Mayenne. Pendant trois jours, le monde agricole est mis à l'honneur, une sorte de mini salon de l'agriculture mayennais. Des concours de bovins, d'ovins et de chevaux de race Percheron sont organisés samedi 22 juillet puis les animaux primés défileront à partir de 15 heures dimanche 23 juillet. Des commerçants y participent également, comme des vendeurs de meubles, des viticulteurs, des menuisiers ou encore des paysagistes. Les visiteurs peuvent aussi acheter des produits locaux. Selon les organisateurs, la Fête de la Madeleine permet un gros coup de projecteur sur les exposants.

"Une bonne vitrine"

Guillaume Vettier participe à la Fête de la Madeleine pour la troisième fois. Il est co-gérant de Rénov At Home, une entreprise basée à Craon, spécialisée notamment dans les travaux d'isolation. L'année dernière, ce chef d'entreprise mayennais a pu attirer une nouvelle clientèle grâce à la foire-exposition. "On a pris 28 ou 29 rendez-vous, après ils ne se sont pas tous transformés en chantier. Il me semble qu'on en a fait neuf ou dix, donc ça reste des très bons ratios à ce niveau", affirme-t-il.

Certains commerçants viennent de l'Orne, comme Isba, une entreprise qui vend des tapis et des paillassons anti-salissures. Sa responsable, Catherine Roguet, en est convaincue : la Fête de la Madeleine est un rendez-vous incontournable pour trouver de nouveaux clients. "Ils aiment découvrir des produits qu'on ne trouve pas justement en vente grand public, comme ça à disposition. On voit beaucoup de personnes : si on fait 100, 200, 300 clients, l'objectif est d'en faire toujours plus", explique cette exposante normande. Catherine Roguet met en avant également "la dynamique de la fête foraine", qui fait de la Fête de la Madeleine un événement familial. "Les familles se dispatchent, les parents viennent visiter la foire parce qu'ils ont des choses à regarder et les enfants restent à la fête", assure-t-elle. La fête foraine de la Fête de la Madeleine se poursuit d'ailleurs jusqu'à lundi 24 juillet, alors que les exposants, eux, restent sur place jusqu'à dimanche 23 juillet.

Marie Jouin participe à la Fête de la Madeleine pour la première fois. © Radio France - Maïwenn Bordron

De nombreux secteurs sont représentés, de l'habitat jusqu'aux produits locaux : on y trouve des meubles, des cuisines, de l'alimentaire, des placements financiers, des entreprises spécialisées en installation bornes électriques, en réparation de pare-brise, en matériel agricole ou des entreprises du secteur automobile par exemple.

Marie Jouin, elle, vend des macarons à l'ancienne, en face d'un stand dédié à l'ameublement. "J'ai eu de bons échos, on m'a dit que c'était une bonne petite manifestation et ce n'est pas très loin de chez moi, donc j'ai décidé de participer", retrace cette cheffe d'entreprise, installée près d'Angers. Toutes les entreprises peuvent avoir un stand à la Fête de la Madeleine, souligne les organisateurs. **Parmi les exposants, il y a notamment "**une jeune fille qui est coach qui vient pour se faire connaître. Je pense que c'est une bonne vitrine", insiste Yannick Lepetit, secrétaire de Mayenne Foires et Salons, l'association qui organise l'événement. "L'année dernière, 30 et 35 .000 personnes sont passées. Donc quelqu'un qui ne communique pas, au moins est vu ici", ajoute-t-il. "La Fête de la Madeleine, c'est la vitrine de notre agriculture mayennaise et de nos artisans et de nos commerçants", confirme Jean-Maurice Mesnage, le président de l'association Mayenne Foires et Salons.

Cette année, les organisateurs espèrent attirer au moins 12.000 visiteurs par jour.