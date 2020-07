Fête de la Trinité allégée à Guéret : les Creusois au rendez-vous

Trois jours de dégustation de chichis et de manèges. La fête foraine de la Trinité version allégée se déroule ce week-end dans le centre-ville de Guéret. Les Creusois sont ravis et les forains soulagés de pouvoir redémarrer leur activité.

Pour de nombreux Guérétois, la fête de la Trinité est une tradition. Tous les ans, ils viennent profiter des manèges et des stands de chichis et de pommes d'amour sur la place Bonnyaud. Mais cette année ces petits plaisirs ont été lourdement menacés par l'épidémie. L'événement d'abord annulé a finalement été reporté du 3 au 5 juillet dans une version allégée.

Besoin d'air et de s'amuser

D'habitude une centaine de stands s'installent dans le centre-ville, cette fois il ne sont qu'une cinquantaine pour qu'ils soient plus espacés. Un sens de circulation a été mis en place et le port du masque est conseillé. Pourtant même dans ces conditions les Creusois sont au rendez-vous. Anaïs et Emma descendent tout juste une impressionnante attraction : "un manège qui tourne à 36° degrés et on se retrouve la tête en bas, faut s'accrocher" raconte Anaïs qui vient pour la première fois. "_C'était l'occasion de s'amuser un peu après le confinement"_ajoute la jeune fille.

Olivier vient depuis toujours : "Avec les enfants c'est une sortie qu'on fait chaque année, c'est presque une coutume !" Le Guérétois aurait bien profité un peu plus longtemps de l'ambiance festive et il aurait bien testé encore plus de stands "après on fait avec, c'est toujours ça ! Ça fait déjà plaisir que ce ne soit pas annulé" dit-il résigné devant un stand de tir à la carabine.

Une fête bienvenue pour les forains

Après trois mois d'arrêt total d'activité, c'est la première fête foraine de l'été pour Joanne Charles qui tient un stand de pinces. La foraine éprouve un soulagement à retrouver les clients : "Ça fait du bien de repartir, il y a un peu de monde quand même." Mais la crainte d'attraper la maladie est quand même présente : "Ça fait toujours peur aussi mais il faut qu'on reparte pour payer nos affaires. Il va falloir qu'on paye les assurances qui n'ont rien voulu savoir" dit-elle.

La fête de la Trinité se poursuit jusqu'au 5 juillet et ce dimanche les attractions sont à moitié prix.