Fête des mères dans le Puy-de-Dôme : "les gens ont envie de faire plaisir avec de gros bouquets"

Cette fête des mères, c'est leur premier grand rendez-vous post-confinement, alors ils ont particulièrement soigné le décor. Roses, pivoines : dés l'entrée de la boutique, un déluge de couleurs vous accueille. Maud et Florian Da Agueda sont les gérants de Graines d'Idées, aux Martres-de-Veyre. Souriants derrière leurs masques, ils racontent leur reprise.

Faire plaisir

"Tout de suite, on a un gros rush" explique Maud. "Les clients ont envie de gros bouquets, de pivoines, de fleurs françaises. Le confinement a un peu changé la mentalité des gens, donc principalement des fleurs françaises et des gros bouquets. _Ils veulent vraiment faire plaisir à leur maman_. Je pense qu'ils n'ont pas vu leur maman pendant deux mois de confinement, ils ont envie de leur faire plaisir. On a vu le budget augmenter pas mal. On est sur 60 euros en moyenne, alors que d'habitude on est sur 40 euros".

L'équipe de Graines d'Idées © Radio France - Dominique Manent

Masqué lui aussi, Florian, confirme que la reprise est amorcée : "Depuis la réouverture le 11 mai, on a plus de monde qu'avant. Les gens veulent faire travailler le commerce de proximité". Suffisant pour compenser deux mois sans activité ? "Peut-être pas, mais si on continue comme ça on est sur la bonne route". "Le confinement a été long, difficile" confie le couple de gérants.

Bonne fête maman ! © Maxppp - Jean-François Frey

En France, il y a plus de 12 000 artisans fleuristes. La fête des mères représenterait 8 à 10 % de leur chiffre d'affaire annuel. Une campagne de communication intitulée "Dites-le avec des fleurs" a été lancée pour cette fête des mères 2020. Réussir cette journée est donc un bon signe. Pour autant, certaines entreprises ne se relèveront pas. Selon la Fédération Française des Artisans Fleuristes, 10 à 15 % d'entre elles pourraient fermer.