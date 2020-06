Fête des Mères : la générosité pour cette édition 2020 est au rendez vous

Même si le coronavirus est encore présent, la fête des Mamans en pleine crise sanitaire, est un rendez vous incontournable. Les commerçants vous ont reçu avec les fameuses mesures barrières et vous avez été généreux et heureux cette année de retrouver votre Maman.

Cette fête des Mères 2020 restera une édition particulière, sous le signe des gestes barrières...

Virginie Pierry (gérante de la Malle ô bidules) : "C'est une vraie bouffée d'oxygène après avoir connu le confinement."

En ce début du mois de juin vous avez été relativement nombreux dans les magasins pour acheter un cadeau à votre Maman comme le souligne Virginie Pierry, la gérante de la Malle ô bidules à Châteauroux : "Alors cette année c'est un petit peu plus différent car les clients ciblent un peu plus leurs achats pour éviter de rester trop longtemps dans le magasin même si nous avons mis tout en oeuvre pour sécuriser tout le monde. Mais je tiens vraiment à remercier tous nos fidèles clients. Ils ont été au rendez-vous et c'est une vraie bouffée d'oxygène après avoir connu le confinement. Nous sommes du coup rassurées par rapport à la continuité de notre activité."

Betty (à gauche) et Virginie la gérante de la Malle ô bidules © Radio France - Sylvain ROGIE

Fabrice Ferin fleuriste à Châteauroux : "Certains de nos clients n'ont pas vu leur Maman depuis trois mois"

Fabrice Ferin est pour sa part le gérant du magasin Jardin d'Ombres à Châteauroux. C'est sa 23e fêtes des Mamans ! Alors a t-il avec son personnel fait plus de livraison dans les EHPAD par exemple en raison de la crise sanitaire ? : "Non il n'y a pas eu plus de livraisons que l'année dernière, en revanche nous avons une hausse de fréquentation en boutique là c'est très clair. Ce que nous avons remarqué c'est que nos clients sont venus de très loin pour certains pour fêter dans l'Indre cette fête des Mères. Certains de nos clients n'ont pas vu leur Maman depuis deux voir trois mois." L'envie de faire plaisir à sa Maman par un bouquet de fleurs généreux c'est ce qui résume cette fête des Mères 2020 qui sera évidement en raison de la crise sanitaire traversée, une fête des Mères un peu particulière.