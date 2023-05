Fête du 1er mai : les cortèges charentais gonflés par la mobilisation contre la réforme des retraites

La Fête des travailleurs avait, cette année, un parfum particulier. Outre l'odeur habituelle du muguet, les défilés du 1er Mai avaient avant tout un arrière-goût de soufre, résurgence de la réforme des retraites. Votée en force par le biais du 49-3 et promulguée avec l'aval du Conseil constitutionnel, la loi irrite toujours autant les pupilles syndicales. Mais l'intersyndicale, toujours unie, demande maintenant qu'elle soit abandonnée. Un nouveau texte pour un référendum d'initiative partagé sera présenté mercredi prochain au conseil constitutionnel.

A La Rochelle, cette 13ème journée de mobilisation organisée depuis début mars a rassemblé un peu de plus 4 000 personnes, d'après le pointage de la préfecture de la Charente-Maritime. Deux fois plus selon l'estimation syndicale. La police a également recensé 2 850 manifestants dans les rues de Saintes, 2 000 à Rochefort, 1 000 à Royan, et 130 à Jonzac.

En Charente comme ailleurs, les concerts de casseroles ont rythmé les quatre manifestations organisées ce lundi en fin de matinée. A Angoulême, une fois n'est pas coutume, le cortège ne s'est pas élancé du parvis de la gare SNCF, mais depuis la place de Bussatte. L'intersyndicale revendique 8 000 manifestants augoumoisins, mais aussi 550 personnes à Cognac, 400 à Ruffec, où une journée revendicative est organisée à la salle Louis-Petit (avec une exposition sur la Sécurité Sociale, un casse-croûte et un concert l'après-midi). Une quatrième manifestation charentaise a eu lieu sur la place du Champ de Foire à La Rochefoucauld.