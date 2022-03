Fête du Citron 2022 : les visiteurs s'y sont-ils pressés ?

Menton fait les comptes. La Fête du Citron 2022 a rassemblé 55 813 visiteurs, d'après l'Office du Tourisme. C'est presque deux fois moins qu'en 2019, en raison de la jauge imposée cette année.

Concrètement, le taux de remplissage des tribunes corsos atteint près de 100%, et celui des promenoirs 68%. Des visiteurs venus assister aux défilés et au programme de spectacles, bâti autours des Opéras et des danses, le thème de cette édition 2022, qui a eu lieu du 12 au 27 février.

L'office du tourisme a par ailleurs accueilli près de 25 000 touristes. Des Français en majorité, venus des Alpes-Maritimes, du Rhône, des Bouches-du-Rhône et de Paris. Les amateurs sont aussi étrangers : des voisins Italiens surtout, sans oublier les Britanniques et les Belges.