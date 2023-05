Fête du pain : en Mayenne, les boulangeries se démarquent avec des baguettes "signature"

La baguette de pain est un incontournable du quotidien des Français. Son importance est telle, qu'elle a été inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO en novembre 2022. À Laval, les boulangers artisanaux savent bien à quel point il est important de se démarquer, tout en n'oubliant pas la rentabilité.

Une boulangerie, une baguette signature

À Laval, chacun a sa "pâte." Dans la boulangerie de la Maison du pain, place de la Trémoille, le gérant, Julien Lochain, présente sa nouveauté, la baguette au blé ancien : "On veut changer un peu de direction, repartir un peu à la base. C'est une flûte réalisée avec des anciennes graines, la mie est plus foncée, il y a plus d'arômes, ça se conserve mieux. Et puis, c'est moins riche en gluten."

À Laval, c'est le seul à proposer ce pain. Mais l'originalité a un prix : "C'est le prix du bio, le double d'une farine tradition, donc 1,40€ le kilo de farine de blé ancien. Forcément, on fera moins de marge, mais le but, c'est qu'il y ait une différence par rapport à tout le monde, c'est surtout ça. Et surtout, c'est pour se différencier des industriels, des franchisés et des grandes surfaces", explique-t-il.

Un peu plus loin, sur la place d'Avesnières, la boulangerie-pâtisserie Rocher propose aussi sa baguette spéciale. Pascale Rocher, la patronne, en est très fière : "Notre spécialité c'est la baguette Gana avec des graines. On est les seuls à la faire sur Laval. Elle coûte 1,30€ pour 270 grammes." Pour être rentable, Pascale Rocher fait très attention à ne pas faire de "pertes". Elle cuit son pain en fonction de la demande et préfère être un peu en manque le soir plutôt que de devoir jeter.

"La qualité est gage de bonne santé"

Dans cette boutique, Hervé, un habitué, passe quotidiennement acheter sa baguette. Pour lui, la qualité est primordiale : "Je ne prends que de la Gana, car c'est fait avec des méthodes traditionnelles et il y a tout un savoir-faire. Le prix n'est pas un problème. L'important c'est de savoir ce que vous mangez parce que quand vous voyez ce qui est vendu en grande surface par exemple, on ne sait pas ce que c'est comme farine, comment les baguettes sont traitées, on ne sait rien", déplore-t-il.

Selon lui, la qualité est gage de bonne santé : "Plus va manger de l'industriel, plus on paye moins cher en alimentation mais derrière c'est en frais de santé qu'on va devoir dépenser. En fait, on retrouve le même problème dans les produits laitiers. Et c'est pareil dans les fabrications de charcuterie, avec du sel nitrité."

À quelques pas, se trouve la boutique de la Baguette d'Avesnières. Présente depuis 27 ans, cette affaire familiale propose deux créations : la Baguette d'Avesnières et la Pétrissage. Christophe Masserot, le gérant, en vend 150 chacune par jour. Mais celle qui remporte le plus de succès, c'est la classique tradition : environ 200 ventes par jour. En revanche, ce n'est pas la plus rentable, explique-t-il : "La farine la moins chère, c'est celle du pain blanc. En plus, la baguette tradition coûte plus cher à la fabrication qu'une baguette de pain blanc classique parce que la tradition nécessite un temps de repos bien plus long pour qu'elle puisse développer du goût."

Pour l'occasion de la Fête du pain, Christophe Masserot compte mettre à la carte une baguette sucrée aux trois chocolats et une baguette au mélange de noix et de figues. Il faudra compter 1,40€ la baguette environ.