Fête du travail : les défilés du 1er mai dans les deux Charentes

Les traditionnels défilés du 1er Mai pour la Fête du travail auront, cette année, un goût particulier. Avec la 13ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites depuis début mars. La loi a été votée par le biais du 49-3 et elle a été promulguée avec l'aval du Conseil constitutionnel. Mais l'intersyndicale, toujours unie, demande maintenant qu'elle soit abandonnée. Un nouveau texte pour un référendum d'initiative partagé sera présenté mercredi prochain au conseil constitutionnel. Quatre manifestations sont prévues en Charente-Maritime :

10h30 : Parvis de la gare de La Rochelle

10h30 : Palais de justice à Saintes

10h30 : Place Colbert à Rochefort

10h30 : Place Charles de Gaulle à Royan

Les organisations syndicales veulent rester sur le thème des retraites, quand le gouvernement veut passer à autre chose. "Ils veulent partir sur une nouvelle séquence, comme l'a dit le président, alors que pour les organisations syndicales, le sujet des retraites est toujours d'actualité", martèle Michaël Lablanche, secrétaire départemental de la CGT en Charente. "La loi a beau être passée et promulguée aujourd'hui, on estime que lorsque 80 % des salariés et 70 % des Français sont contre une loi, il faut quand même savoir l'entendre la mettre en application. Je pense que ce serait une grave erreur pour le climat social dans ce pays qui est déjà très tendu. Donc il faut absolument qu'on continue à parler de ces retraites".

Quatre rassemblements sont prévus aujourd'hui en Charente :

A 10h30 : Place de la Bussatte à Angoulême

A 10h30 : Place du Solençon à Cognac

A 10H30 : Salle Louis-Petit à Ruffec (*)

A 11H00 : Place du Champ de Foire à La Rochefoucauld

(*) A Ruffec, l'intersyndicale annonce pour une journée revendicative complète avec une exposition sur la Sécurité Sociale, un casse-croûte et un concert l'après-midi. Des échanges seront au menu, notamment autour du sujet polémique sur les bassines.