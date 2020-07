Fête nationale : les artificiers broient du noir

Loisirs Event, basée à Touchay, près de Lignières (Cher) devait réaliser quarante feux d'artifice sur l'Indre, le Cher et l'Yonne pour la fête nationale. Il n'y en aura aucun. Philippe Bouland perd 70 % de son chiffre d'affaires annuel : " Un feu d'artifice doit être déclaré un mois avant . Les communes ont manqué d'information sur les règles sanitaires en vigueur pour le 14 juillet et n'ont donc voulu prendre aucun risque. Elles ont préféré annuler. Personnellement, je considère qu'il n'y avait pas plus de risque à regrouper 500 ou 2.000 personnes masquées en plein air, sur un ou deux hectares, que d'aller faire ses courses dans un magasin. J'espère retravailler pour le mois d'Août."

Philippe Bouland, artificier et gérant de la société Loisirs Event à Touchay (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Une vingtaine de feux d'artifice et d'animations restent prévus dans le carnet de commande de Loisirs Event entre août et octobre. Seule une commune a décidé de reporter celui de la fête nationale. La plupart, des petites communes, n'ont plus de financement à cause du covid : " Elles ont dû acheter du gel hydroalcoolique, des masques, installer des cloisons plexiglass et elles n'ont plus d'argent pour organiser un feu d'artifice. " Heureusement, Philippe Bouland n'avait pas acheté trop de poudre à l'avance. Sa société n'est donc pas en péril : " Je peux stocker jusqu'à deux tonnes de poudre, je n'en ai que deux-cents kilos environ. J'attends d'avoir vraiment confirmation par les municipalités des événements qu'elles ont prévus à partir du mois d'août pour m'organiser. En tout cas, je ne dois pas d'argent à mon fournisseur. Je suis à jour de ce côté là."

Feu d'artifice au dessus de la basilique de Chateauneuf sur Cher © Radio France - Serge Decoster

Loisirs Event ne dégagera sans doute aucun bénéfice cette année, évidemment. A 61 ans, en tant que gérant non salarié, Philippe Bouland peut quand même compter sur sa retraite pour vivre mais sa société n'a donc pas eu droit aux aides exceptionnelles de l'état puisqu'elle n'avait aucun salarié.