Fêtes de Bayonne : la grève des bus continuera toute la semaine annoncent les syndicats ce mercredi

Les syndicats de Kéolis annoncent que la grève va continuer jusqu’à dimanche. Ils ont tenu une conférence de presse ce mercredi matin, jour d'ouverture des Fêtes de Bayonne. Ils avaient déposé un préavis pour réclamer notamment de meilleures conditions de travail. Jusqu’à 14heures aujourd’hui, aucun bus ne circule sur la grande agglomération bayonnaise (sont concernées les communes de Anglet, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Mouguerre, Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Pierre-d'Irube, Tarnos et Villefranque.) Le trafic doit reprendre progressivement pour être optimal ce soir, pour la première nuit des fêtes de Bayonne. Une situation qui devrait donc se reproduire ces prochains jours et se durcir samedi et dimanche.

L’an dernier, 200.000 festayres étaient montés dans les bus du réseau. C’est sans compter ceux transportés par les compagnie privées comme « le basque bondissant »