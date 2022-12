Fêtes de fin d'année : Mayenne Communauté expérimente une collecte de déchets de coquillages

Et si les coquilles de coquillages intégraient du compost plutôt que d'être incinérées avec d'autres déchets ? Mayenne Communauté va lancer cette initiative à partir du lundi 12 décembre : les huîtres, les moules ou encore les coquilles Saint-Jacques peuvent être collectées jusqu'au 14 janvier dans les cinq déchetteries de la communauté de communes. Ces coquilles seront ensuite mélangées à d'autres déchets verts, broyées puis transformer en compost.

Des conteneurs spécifiques

À partir du lundi 12 décembre, des conteneurs spécifiques seront installés à Parigné-sur-Braye, Martigné-sur-Mayenne, Saint-Fraimbault-de-Prières, Le Ribay et Lassay-les-Châteaux. "Les usagers devront mettre leurs coquillages et uniquement leurs coquillages, dans des petits sacs, apporter et vider ces sacs dans des conteneurs à roulettes. Ce sera ni plus ni moins que des bacs traditionnels pour la collecte de ces coquillages, qui seront ensuite emmenés sur la plateforme de compostage par nos agents", détaille Pierre Bigot, le responsable du service déchets de Mayenne Communauté.

Seuls certains déchets de coquillage pourront être jetés : les coquilles d'huîtres, de moules, de coquilles Saint-Jacques, de bulots, de bigorneaux, de palourdes, de coques et de praires. Les déchets de crevettes, de poissons ou de crabes ne doivent pas être jetés dans ces conteneurs, tout comme les rince-doigts.

Toutes les ordures ménagères collectées à Mayenne Communauté finissent aujourd'hui incinérées à Pontmain, dans une unité de valorisation énergétique. Plus il y a de déchets, plus le coût est élevé pour la communauté de communes. "On constate chaque année beaucoup de coquilles et de coquillages dans les ordures ménagères, alors que ces déchets là peuvent être valorisés en compostage", explique Pierre Bigot. Mayenne Communauté souhaite également inciter les habitants à valoriser leurs déchets.

De la déchetterie au compost

Toutes ces coquilles de coquillages seront ensuite transférés vers la plateforme de compostage de Parigné-sur-Braye. Ce centre traite déjà tous les déchets verts de Mayenne Communauté. Tous ces déchets seront mélangés puis broyés pour former des "andains de compostage". "C'est un tas, un amas de déchets verts qui va être broyé et on va le laisser plusieurs mois mûrir et maturer pour jusqu'à temps que ça forme du compost", décrit Pierre Bigot. Le compost sera prêt entre 6 et 8 mois après la collecte des coquillages : il pourra être distribué aux habitants ou aux communes qui en font la demande.

Grâce à cette initiative, Mayenne Communauté souhaite réduire à nouveau la production d'ordures ménagères. Entre octobre 2021 et octobre 2022, 4200 tonnes de déchets ménagers ont été collectés dans la communauté de communes, soit 6% de moins par rapport à l'année précédente.