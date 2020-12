Fêtes de Noël : les gîtes plébiscités par les touristes en Gironde

Une belle saison touristique pour les gîtes en Gironde. Les 450 hébergements labellisés Gîtes de France ont "un taux de remplissage de 71%" pour ces vacances de Noël, explique Natacha Beauchêne, directrice du réseau en Gironde. "Dès le départ, le Bassin d'Arcachon a été sollicité, ce qui est normal par rapport à la destination. Mais tout le département a pu bénéficier de ces locations de Noël, que ce soit les gîtes pour deux, quatre, six ou huit personnes", précise-t-elle.

Selon Natacha Beauchêne, ces réservations, en hausse de 1% sur la deuxième semaine des vacances de Noël par rapport à 2019 prouvent "une nécessité de prendre l'air" pour les touristes. Des vacanciers qui viennent des quatre coins de la France : "Il y a bien sûr le bassin parisien, la Normandie, mais aussi Toulouse et le Tarn-et-Garonne", détaille Natacha Beauchêne.

Le calme et la nature

Certains viennent même de plus loin, comme la famille Boyer. Arrivée de l'île de la Réunion, elle a réservé une semaine de vacances à "La cabane du forestier", un gîte situé au lieu-dit Méogas, près de Lacanau. "On sera au calme, et on en a besoin avec tout ce qu'il se passe, le Covid etc ...", souligne Chantal. Patrick, son mari, abonde : "Depuis un an, on n'a pas pris de congés. Le confinement était difficile, on ne sortait pas ... Sortir en pleine nature, c'est l'idéal." Quant à leur fils, Kévin, il explique que le format du gîte est idéal pour se retrouver en famille : "On se sent quand même chez soi, c'est chaleureux, on est entre nous."

On a les réservations, mais on ne sait pas si elles vont être effectuées", Jean-François Chazot, propriétaire d'un gîte en Gironde

Quant à Jean-François Chazot, propriétaire de "La cabane du forestier", il souffle un peu pendant ces fêtes de fin d'année. Son chiffre d'affaires a été divisé par deux en 2020, à cause de l'incertitude causée par la crise sanitaire."On a les réservations, mais jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si elles vont être effectuées. Jusqu'à l'année dernière, on savait que le calendrier des réservations était plein ... Aujourd'hui on ne sait rien", regrette-t-il. Et si son gîte est complet pour ces vacances de Noël, Jean-François Chazot ne se dit pas très optimiste pour l'année 2021.