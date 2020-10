Les fêtes de mariages interdites, nouveau coup de massue pour les pros de l'événementiel en Mayenne

Plus de fêtes de mariages autorisées pour les quatre à six prochaines semaines en Mayenne, comme dans le reste du pays : avec cette nouvelle interdiction des fêtes privées, c'est un coup de massue supplémentaire pour les professionnels de l'événementiel. Ils doutent désormais de la reprise en 2021.

Un nouveau coup d'arrêt pour le secteur de l'événementiel : avec la remise en place de l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays pour quatre voire six semaines, les fêtes privées sont de nouveau interdites. Les mariages doivent désormais se faire chez soi, en comité réduit de maximum six personnes. Les grandes festivités déjà annulées au printemps puis reportées cet automne ne pouvant avoir lieu, l'année s'achève donc difficilement pour ceux qui les organisent.

Survie délicate

"On arrive au point où on se demande si les entreprises du mariage vont survivre à tout ça, lâche Karine Gantzer, wedding designer à Montourtier dans le nord Mayenne. Depuis le déconfinement, elle n'a géré aucune décoration de mariages : seule son activité de papeterie continue à tourner grâce aux faire-part de naissances. Problème, les wedding designer ou wedding planner ne rentrent pas bien dans les cases des professions telles qu'elles sont recensées par le registre du commerce. Certains comme Karine ne peuvent donc pas toucher les aides accordées face à la crise sanitaire aux secteurs les plus touchés.

On nous a promis des aides qui n'arrivent pas.

"C'est compliqué, on a l'impression chaque fois de reprendre l'événement de A à Z", souffle Aurélie Rayon, wedding-planneuse basée en Mayenne. Après les premières annulations au printemps, c'est la deuxième fois que certains mayennais se voient privés de fête de mariage, alors la professionnelle s'adapte : "j'ai pris l'habitude d'engager moins de frais jusqu'à la dernière minute car on ne sait pas si les événements peuvent avoir lieu, histoire d'essuyer les plâtres". Elle peut organiser un dernier mariage ce samedi, "toléré par les autorités", mais celui qu'elle devait gérer en novembre est annulé.

L'activité en 2021 menacée ?

Avec le nouveau tour de vis sanitaire, Karine Gantzer craint désormais que l'activité ne reprenne pas en début d'année prochaine : _"_les demandes de nouveaux mariages actuellement sont pour 2022, les reports aussi. J'en ai même un qui est reporté à 2024 ! Les gens sont plus frileux". "Certains événements avaient déjà été annulés au printemps, organisés en plus petit comité en octobre voire novembre, ajoute Aurélie Rayon. Pour 2021, je pense que les gens ont encore peur. Mes clients qui ont annulé un mariage n'ont pas encore reprogrammé".

"Il faut quand même se projeter un minimum avec les clients, estime Serge Boisseau, traiteur à Laval. Notre _carnet de commande est bien rempli pour l'année prochaine_, avec tous ceux qui n'ont pas pu se marier depuis mars. Après, on s'adaptera en fonction du contexte et de la situation sanitaire, il faudra prendre les mêmes décisions que ce qu'on fait depuis six mois".