Feu d'artifice maintenu à Marseille : "Il y aura de nouvelles émeutes" redoutent les commerçants du Vieux-Port

Le feu d'artifice aura bien lieu à Marseille et plusieurs commerçants du Vieux-Port redoutent déjà cette soirée du 14 juillet. Alors que plusieurs communes, notamment en Ile-de-France, ont décidé d'annuler leurs festivités suite aux émeutes provoquées par la mort de Nahel à Nanterre, la ville de Marseille a décidé de les maintenir. Le feu d'artifice sera tiré à 22h30 depuis le Vieux-Port. Malgré un dispositif de sécurité renforcé pour l'occasion, certains commerçants redoutent de nouvelles émeutes et critiquent la décision de la mairie.

"Quand on a vécu ces nuits là, on peut craindre le pire"

"Le 14 juillet, je pense qu'il va y avoir de nouvelles émeutes" prévient ce jeudi un commerçant de la Cannebière, situé juste à côté du Vieux-Port. A la veille des festivités, il redoute de subir les mêmes scènes de violence auxquelles il a assisté dans les jours qui ont suivi la mort de Nahel. Selon lui, maintenir le feu d'artifice "va seulement recréer des histoires et des problèmes".

Une inquiétude partagée par un autre commerçant, situé au même endroit de Marseille : "On ressent une forte inquiétude, témoigne de manière anonyme ce gérant d'un établissement accueillant de nombreux touristes. On a alerté la mairie, comme beaucoup d'autres commerçants, sur le fait qu'on aurait aimé que le feu d'artifice soit annulé. Elle a pris la décision d'y aller quand même, et on le regrette. On est très inquiets."

Aux premières loges des violences qui ont frappé essentiellement le Vieux-Port, la Cannebière et les rues du centre-ville comme la rue de Rome ou la rue Saint-Ferréol, ce patron se remémore les émeutes : "Quand on sait comment ça s'est passé, quand on a vécu ces nuits là, on peut craindre toujours le pire."

Dispositif de sécurité renforcé et transports coupés

Pour éviter ces émeutes, le dispositif de sécurité a été renforcé à Marseille. 200 policiers et gendarmes seront mobilisés en renfort dans la nuit du 13 au 14 juillet, a annoncé le ministère de l'Intérieur. "Le Raid sera également engagé" dans les rues de la cité phocéenne et "des drones seront déployés afin de renforcer la prévention des actes de délinquance". Enfin, un hélicoptère de la Gendarmerie nationale et un engin lanceur d'eau et des véhicules blindés seront aussi sur le terrain, indique le ministère.

Pour la nuit du 14 au 15 juillet, le même dispositif sera renforcé "avec 3 Compagnies républicaines de sécurité et un escadron de gendarmerie, soit 300 policiers et gendarmes supplémentaires".

A Marseille, la préfecture de police indique également ce jeudi que les derniers départs de bus se feront à 21 heures les 13 et 14 juillet. Vendredi 14, la ligne 13 du tramway sera à l'arrêt. La ligne 2 circulera entre l'arrêt Blancarde et les Réformés. Le nombre de métros est par conséquent renforcé.

En Provence, aucun feu d'artifice n'a été annulé à ce jour en raison d'un risque d'émeutes. Seuls Allauch et Plan-de-Cuques les annulent mais pour cause de risques d'incendie, comme l'an dernier.