Feu vert du gouvernement pour la foire de Tours, du 10 au 18 octobre 2020

Christophe Caillaud-Joos, le directeur de Tours-Evénements, affirme que 80% des exposants ont déjà confirmé leur venue, même si il y aura évidemment des contraintes pour eux et pour les visiteurs compte tenu de la situation sanitaire : "_On attend 500 exposants au lieu de 600 habituellement, mais c'est tout de même considérable. Nos amis forains seront là aussi_, donc il y aura des bonnes affaires et des animations, tout ça dans le respect du protocole sanitaire qui va être défini d'ici là".

Masque obligatoire par endroit et cheminements adaptés pour éviter les trop gros rassemblements

"Il y aura certainement un port de masque obligatoire par endroit et pour le village gastronomique, par exemple, on va essayer de travailler différemment. On est en train de travailler sur des plans pour faire en sorte que les gens ne soient pas trop collés. _On réfléchit à des allées particulières pour éviter ce phénomène de masse, de foule compacte que ni les autorités, ni les visiteurs ni nous n'aimerions voir_. On fermera aussi l'accès à la foire si à un moment il y a trop de monde, mais il nous reste deux mois pour travailler sur l'ensemble des détails, des circulations, des jauges. Le principal pour nous aujourd'hui, c'est ce message positif que renvoie le gouvernement".

Et parmi les pistes étudiées, il y a notamment la possibilité de fermer l'accès à la foire de Tours au-delà d'un certain nombre de visiteurs. Cette jauge fait partie des éléments qui restent à définir. Habituellement, la foire de Tours accueille 25 à 30 000 personnes par jour pendant 10 jours.