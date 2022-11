Premier feu vert pour le projet contesté de plateforme logistique "Sequoia Park" à Gidy

Malgré l'opposition des riverains et et des collectivités concernées qui avaient toutes donné un avis défavorable (Gidy après un revirement , Ingré, Ormes, Saran et Orléans métropole), le projet Sequoia Park a reçu un premier feu vert de la préfecture du Loiret : le 26 octobre dernier, en pleines vacances de la Toussaint, la préfète a signé l'autorisation environnementale d'exploitation. Mais ce n'est qu'une première étape : une seconde enquête publique aura lieu au printemps prochain, pour le permis de construire.

13 hectares de zones humides impactées

Située au lieu-dit Montaigu, à proximité des entrepôts Amazon, cette plateforme logistique comptera 11 cellules - sur 55 000 mètres carrés - pouvant contenir jusqu'à 115 000 palettes et près de 85 000 tonnes de produits, dont des produits combustibles et inflammables liés à l'industrie cosmétique, notamment (alcools, aérosols), ce qui implique le classement Seveso "seuil bas". La société Séquoia, basée à Lyon, prévoit d'investir 45 millions d'euros pour ce site qui emploiera 150 à 200 salariés.

D'autres chiffres sont impressionnants : le projet impactera 13 hectares de zones humides, et entraînera un flux de 300 camions par jour, du lundi au vendredi, de 5h à 20h, ainsi que 20 samedis et 10 dimanches par an. Mais des mesures de compensation environnementales sont prévues, et un merlon anti-bruit de 3,5 mètres de haut, 9 mètres de large et 340 mètres de long sera construit.

"Une démarche d'intégration environnementale inédite"

"Avec ce projet, on sort des sentiers battus de la logistique, assure Stéphane Croxo, le directeur général de Séquoia. D'ordinaire, les plateformes sont des boîtes à chaussure ; nous, nous avons une démarche d'intégration environnementale quasiment inédite." C'est ainsi que les bâtiments seront équipés de façades polymiroirs qui réfléchiront la forêt de chênes qui borde le site, et que le coût des efforts paysagers sera porté à 12% du coût global des travaux (soit 400 000 euros) contre 3% dans ce genre d'infrastructure.

Le promoteur espère lancer les travaux fin 2023 pour une durée de chantier estimée à 1 an. Un calendrier toutefois très optimiste, reconnaît Stéphane Croxo : "On n'échappera pas aux recours, mais nous souhaitons garder un dialogue constructif avec les riverains pour leur expliquer les mesures environnementales et les convaincre qu'avec cette plateforme, ils n'auront pas davantage de nuisances visuelles et sonores qu'ils n'en ont actuellement." Le collectif des riverains, justement, rencontrait ce mercredi après-midi le maire de Gidy et compte se réunir prochainement.