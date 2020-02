Feu vert pour le projet de parc éolien des Trois-Cantons

Ultime étape avant le lancement du chantier. Le préfet du Doubs a donné son aval au projet de parc éolien des Trois-Cantons entre Etouvans et Colombier-Fontaine. Les six éoliennes de 200 mètres haut seront implantées en proximité de l'autoroute A 36. Le chantier pourrait démarrer en 2021.

Étouvans, France

La voie est libre pour le projet de parc éolien des Trois Cantons entre Etouvans et Colombier-Fontaine. L'arrêté d'autorisation du préfet du Doubs a été publié ce jeudi matin, après quatre ans d'étude et de débat.

Pour le maire d'Etvouans, Nicolas Pacquot, "cette autorisation est l'aboutissement de quatre années de travail qui ont donné lieu à un rapport de 1300 pages, au terme d'une vraie concertation qui a débouchée sur un avis favorable et sans réserves de la commission d'enquête".

Dans la commune voisine de Colombier-Fontaine, on s'inquiète pour les risques de pollution sur la source de la Douve qui alimente la commune en eau potable. Mais Matthieu Bloch, candidat LR à la mairie de Colombier-Fontaine ajoute un argument de fond contre ces éoliennes. "L'éolien est un non sens écologique et économique, souligné dans un récent rapport parlementaire. Écologique, car cette énergie alternative impose à nos voisins allemands de rouvrir des centrales à charbon. Et économique, parce que la France est en train d'investir 70 milliards d'euros dans l'éolien avec très peu d’efficacité, pour répondre à un besoin électrique décarbonné qui existe déjà avec notre parc nucléaire en France".

L'enquête publique pour ce projet des Trois-Cantons a rendu son avis favorable en novembre. Les 27 conseils municipaux du périmètre ont délibéré. Il ne manquait plus que l'autorisation formelle du préfet du Doubs, intervenue ces jours-ci. Sous réserve de recours, l'opérateur Opale va pouvoir démarrer son chantier, sans doute début 2021.

Croquis d'implantation des six éoliennes des Trois Cantons © Radio France - Christophe Beck

Ce parc éolien des Trois Cantons sera composé de six machines de trois méga watt d'une hauteur de près de 200 mètres, implantées à proximité de l'autoroute A 36, entre les communes d'Etouvans et Colombier-Fontaine.

D'autres projets sont à l'étude dans le Nord-Franche-Comté: à Pont de Roide et Mathay. En tout près de 11 projets sont dans les cartons.