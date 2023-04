Feurs : 1 200 personnes rassemblées contre la fermeture des urgences

"Rendez-nous nos urgences". Nouvelle manifestation ce samedi 22 avril devant les urgences, désormais fermées de Feurs.

La fermeture est définitive depuis le 1er avril, avec l'entrée en vigueur de la loi Rist, qui a entrainé le départ des médecins intérimaires qui permettaient aux urgences de tourner.

Le message est le même sur les blouses des soignants, sur les pancartes des parents et sur les ballons portés par les enfants. Patricia est venue avec sa fille pour défendre ses urgences : "On en a eu besoin une nuit pour ma fille et j'étais bien contente de ne pas habiter loin et d'avoir très peu de route à faire pour qu'elle soit prise en charge très rapidement."

Surtout que les urgences des communes voisines ne sont pas forcément adaptées. Il y a quelques jours, Paulette, 75 ans, a été à celles de Montbrison, qui sont censées accueillir les anciens patients de Feurs : "On a attendu jusqu'à 4 heures. On m'a dit qu'il n'y avait pas de lits et que j'allais devoir coucher toute la nuit sur le brancard, qu'il n'y avait pas le choix", confie la vieille dame.

1200 personnes se sont rassemblées à Feurs pour défendre les urgences. © Radio France - Marine Clette

Au bout du cortège, trois tracteurs d'agriculteurs ferment la marche. C'est tout un territoire qui défend son hôpital. Catherine est infirmière depuis 25 ans. Elle est très émue : "Depuis la fermeture, moralement, c'est compliqué. Je pense beaucoup à nos collègues qui ne sont plus là. Mais nous, cela a aussi beaucoup d'impact sur les autres services et c'est vrai que ça fait du bien de voir que l'on est soutenu."

Les élus, enfin, étaient aussi présents, une quarantaine de maires venus notamment des monts du Lyonnais. Certaines de leurs communes se trouvent désormais à plus de 45 minutes d'un service d'urgences.

Des temps de trajets multipliés par deux

Pour Marie-Luce Arnoux, la maire du village Chambost-Longessaigne, dans les monts du Lyonnais, entendre le ministre de la santé minimiser l'impact de cette fermeture en expliquant que Montbrison est à 15 minutes de Feurs, c'est un scandale. "Qu'il nous explique quel véhicule il utilise et comment fonctionne sa montre. Parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes moyens techniques pour apprécier cette distance entre ces deux communes. Donc en fait, on est au bout de la chaîne dans nos petites communes rurales et on doit faire les frais de décisions qui sont prises bien plus haut et depuis très longtemps. On nous méprise", s'indigne l'élu.

Maintenant que les urgences les plus proches sont à 30, voire 45 minutes de route, Noëlle et Daniel sont résignés "Pour nous, c'était bien Feurs. Là, le Samu va venir de Montbrison, ça fait quand même loin. On a le temps de mourir. C'est la morgue après". Ces deux retraités de Panissières trinquent au-dessus des tracts empilés sur le zinc qui appellent à la manifestation. Et il n'y a pas que la distance qui inquiète. "Toutes les personnes qui allaient à Feurs, vont se reporter sur Tarare ou Montbrison, ça va les engorger. C'est plus ça en fait que je trouve inquiétant", estime Elodie, qui tient ce bistrot.

Des patients ont constaté jusqu'à 195 % de saturation aux urgences de Montbrison dans les jours qui ont suivi la fermeture de Feurs. Il y a une autre inquiétude pour Vincent. Ce charpentier, qui habite Chambaud depuis treize ans, voit les services publics comme La Poste fermer les uns après les autres. "Ici, ils ferment les maternités, ils ferment tout. Là c'est Montbrison et dans quelques années, ce ne sera plus Montbrison, mais Saint-Etienne. Il y aura bien plus que Sainté, Lyon, plus que les grandes villes".

Une crainte que partage Anne-Luce Arnoux : "Je frissonne, j'ai peur. On peut avoir peur". En tant que maire de Chambost-Longessaigne, elle a déjà dû gérer des situations d'urgence, comme une explosion ou une tentative de suicide. "Aujourd'hui, s'il arrivait les mêmes faits: que se passerait-il?" Désormais, elle craint un drame dans sa commune, à cause de l'éloignement des services d'urgence.

"Les pompiers ne savent plus où amener les victimes"

Olivier Nicolas, médecin généraliste, est le président du Comité de défense du Centre hospitalier du Forez. Trois semaines après la fermeture, il dresse le bilan : catastrophique. À tel point que les pompiers ne savent plus vraiment où il faut amener les victimes "Nous avons des situations malheureuses de prise en charge de plus en plus complexe, où les patients prennent plus d'une heure pour pouvoir accéder à un service d'urgence. On a aussi un problème de régulation à cause du fait d'avoir décidé sans concertation cette fermeture, sans concertation avec l'ensemble de tous les acteurs, notamment le centre quinze, les pompiers, les gendarmes. Ils ne savent même pas où ils peuvent amener les patients. C'est toute une logistique qui est mis à terre là maintenant. On dénonce clairement qu'il n'y a plus d'égalité d'offre de soins sur ce territoire", explique le médecin.

Des conséquences sur les pompiers volontaires

Gilles Chaverot est adjoint au maire de Haute-Rivoire, 1500 administrés. Des urgences plus loin ça veut dire doubler parfois le temps de trajet pour sa vingtaine de pompiers volontaires, et il craint que ça ne les décourage à s'engager "Tous les pompiers le disent, ils ne sont pas pompiers volontaires pour passer du temps sur la route. Si on double leur temps de trajet pour emmener les patients aux urgences, les interventions vont être deux fois plus longues, jusqu'à 4 ou 5 heures par exemple. Ça va être très compliqué déjà pour eux personnellement, mais également pour leur employeur, de les libérer sur des durées aussi longues.", détaille l'élu.