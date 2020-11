Feurs lance une opération de 200 000 euros pour sauver ses commerces

"Sauvons nos commerces de Feurs" : c'est l'opération lancée ce mercredi 25 novembre par la mairie et les entreprises foréziennes pour aider les 130 commerces de proximité. 200 000 euros ont été rassemblés et réinjectés en chèques cadeaux de 20 euros pour tous les foyers et les commerçants.