Feux d'artifice interdits : "moins 40% de chiffre d'affaire" pour ce commerce à Valence

Elle est un peu désabusée, Manon Vinson, la responsable du magasin Ami Loisirs, à Valence. « On a commandé il y a plusieurs mois pour 20.000 euros de pétards, en prévision du 14 juillet, mais on ne peut pas vendre. » En écho à la décision du gouvernement, la Préfecture de la Drôme a décidé que les ventes de feux d'artifices, pétards, et fusées, seraient interdites du 7 au 17 juillet. « Soit on arrête de commercialiser les feux d'artifice, soit on prend les décisions plus en amont, on ne peut pas nous dire ça une semaine avant, alors qu'on vient de recevoir le stock. »

Manon Vinson a fait ses calculs, le chiffre d'affaire a déjà baissé de 40% par rapport à l'année dernière. Selon elle, la décision de l'État d'interdire ces ventes suite aux violences urbaines n'est même pas justifiée. «Les mortiers, ce genre de chose, ce qu'on voit aux infos, on n'a même pas le droit de les acheter, ces gens-là se les procurent sur internet, et nous on est pénalisé, les clients aussi, on en a beaucoup ces jours-ci qui viennent et repartent déçus ».