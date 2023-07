Feux d'artifices du 14 juillet : jusqu'à 90% d'annulation chez les artificiers d'Alsace

Pas de feux d'artifices pour la fête nationale, ce 13 juillet au soir, dans la majorité des villes du Bas-Rhin. Strasbourg, Sélestat, ou encore Obernai, préfèrent annuler ou reporter . Elles suivent la recommandation de la préfecture, qui conseille d'annuler les feux de loisirs du 14 juillet à cause du contexte de sécheresse, pour limiter les risques d'incendies et éviter de mobiliser les forces de l'ordre et de sécurité. Une situation très compliquée à gérer chez les artificiers alsaciens.

90% d'annulations, 3.000 batteries de tir commandées pour rien

"D'habitude, c'est plein de monde, c'est en activité de partout !" Mais l'entrepôt de l'entreprise Pyragric Nord-Est à Reichstett est bien calme pour une veille de 14 juillet. Le patron Christian Trapon a perdu 90% de la soixantaine de feux qu'il devait tirer. Il se retrouve envahi de palettes de mortier d'artifice, commandées pour rien : "On a 3.000 batteries de tir, qu'il va falloir renvoyer dans un local spécial puisque c'est du matériel sensible, qu'on ne peut pas stocker sur place."

Un casse-tête, pour l'équipe de Pyragric Nord-Est : "Ils ont commencé à ranger, mais ils se sont arrêtés, ils n'avaient pas le moral", lâche Christian Trapon. Juste à côté de l'entrepôt, Johan Dehié n'a pas non plus le moral. Bras droit du patron, il s'occupe des annulations, entouré de dossiers de toutes les couleurs : "On croule sous la paperasse, on ne fait pratiquement que ça, pour refaire le chemin à l'envers : est-ce que la livraison a été effectuée ou pas, comment on récupère les produits, comment on les démonte."

Des annulations qui coûtent cher. Si les mairies qui annulent remboursent une partie de la facture à l'entreprise, il faut faire une croix sur le bénéfice, et viennent s'ajouter les frais de locations et de logistique. Résultat : Christian Trapon anticipe 15.000 euros de charges supplémentaires pour le mois de juillet.

Les artificiers jettent l'éponge

Mais pour les deux passionnés, c'est surtout, moralement, que le coût est élevé : "Moi, la pyro, c'est mon truc depuis tout petit, j'y ai même mis mes enfants", raconte Christian Trapon, et Johan Dehié de rebondir : "Notre devise, c'est de mettre des étoiles dans les yeux ! On veut évidemment pouvoir faire notre travail normalement, sans risquer l'incendie."

Mais cette année, les pompiers ne pourront pas sécuriser les feux d'artifices pour rester mobilisables en cas d'incendies, dans un contexte de sécheresse dans le Bas-Rhin. Ce qui est vécu comme une trahison par les artificiers : "Pourquoi annuler les feux d'artifices et pas les bals populaires ?", questionne Christian Trapon.

Un tiers de ses 150 artificiers ont déjà décidé d'arrêter leur activité : "Les pompiers étaient toujours là pour nous épauler. Sans ça, les artificiers sont en première ligne, ce sont les premiers responsables en cas de problèmes. Sauf que les artificiers, ce sont des passionnés qui ont un autre travail à côté, ils font ça pour le plaisir, ils ne veulent pas prendre le risque de tirer sans pompiers." Lui réfléchit à recentrer son activité sur autre chose, ou à changer de département.