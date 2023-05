Il manque 500.000 euros à la Fédération Française de Ski pour boucler le budget des équipes de France en 2024

La Fédération française de ski n'est pas parvenue encore à boucler le budget de la prochaine saison. en cause : l'inflation dans tous les secteurs (avions, hôtels,...), recettes en baisses - sans étape de coupe du monde de biathlon en décembre 2023 au Grand Bornand-, mais aussi augmentation du nombre de courses dans le calendrier de coupe du monde de ski alpin : Il manque près de 500.000 euros, soit 4,5% des 11 millions d'euros de budget nécessaire à la FFS pour financer les déplacements de ses équipes. Entretien avec le président de la FFS, Fabien Saguez.

France Bleu Pays de savoie : La FFS est-elle en déficit ?

Fabien SAGUEZ : Non mais en tant que dirigeant de la Fédération française de ski, je dois faire en sorte qu'elle continue à se porter bien. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation - et c'est le cas dans l'ensemble des foyers français - où le coût de l'énergie, le coût des matières premières, le coût des services a complètement explosé. Et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dépense.

Le nombre de courses de la prochaine saison de Coupe du monde de ski alpin explose : 45. Il était question la saison dernière de tout regrouper sur un même continent à une même période pour éviter de multiplier les allers-retours. La Fédération internationale, la FIS, n'entend pas cette nécessité ?

On s'aperçoit que nos calendriers sont en train d'amener de plus en plus de courses. Au sein de la Fédération française de ski, on a décidé il y a quelques mois de ne pas cautionner ça.

La semaine dernière nous étions en réunion avec la FIS, et les choses ont été clairement annoncées de la part de la France : il y a une grande partie des calendriers qu'on ne cautionne pas. Il y a un problème de coût mais c'est aussi une question de respect de l'environnement, de logistique et de respect des athlètes et de l'encadrement en terme de rythme de travail.

Vous êtes suivi dans cette demande auprès de la FIS par les autres fédérations, les Norvégiens, les Autrichiens, les Suisses, les Italiens ?

Pour l'instant, on n'est pas suivi. La France est toute seule sur cette demande. En même temps, si on regarde ce qui peut se passer au niveau international, on voit bien qu'en France sur ces aspects là - respect de l'environnement, RSE, respect de l'homme et de la nature -, on est un peu en avance. J'essaye à mon humble niveau de président de la Fédération française de faire passer des messages à l'international. Je suis persuadé que ces sujets vont vraiment bouger dans la prochaine année. Il y a des comportements, ou en tout cas des mécaniques, qui ne sont plus acceptables.

Quelles solutions solutions à ce manque de 300 à 500 000 euros dans le budget ?

On est en plein travail avec l'ensemble des partenaires de la fédération, avec de potentiels partenaires et avec l'Agence nationale du sport qui nous lie à l'Etat. Nous sommes en pleine négociation sur de potentielles recettes supplémentaires. On travaille aussi sur la surface qu'on a le droit d'utiliser pour afficher nos partenaires. Il faut aussi qu'on se pose des questions, qu'on soit un peu plus inventifs sur sur la recherche des ressources et notamment sur la base financière qu'on doit avoir pour les années ou les années futures.