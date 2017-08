Pourboires : les Lorrains de plus en plus radins ?

Le pourboire se fait rare sur les tables lorraines. Résultat : une pénurie annoncée de serveurs dans les établissements. Pour susciter des vocations, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie propose d'inclure le service directement dans l'addition.

C'est un métier qui attire de moins en moins de jeunes : celui de serveur. En cause notamment selon les professionnels : la baisse des pourboires. Finie la petite pièce laissée sur le coin de la table. Avec la généralisation du paiement par carte bleue, l'habitude est en voie de disparition dans nos commerces. Un manque-à-gagner important et surtout une motivation en moins pour les serveurs. Pour booster le recrutement, l'Union des métiers et des industries d’hôtellerie (Umih) réfléchit donc à un nouveau système qui consisterait à inclure le service directement dans l'addition.

120 serveurs formés chaque année à Nancy

"On sait que dans l'avenir, on aura des difficultés pour trouver des serveurs, explique Michel Bédu, le président de l'Umih de Meurthe -et-Moselle. On travaille quand les gens s'amusent, c'est un métier qui travaille en décalé et les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas ça. Dans notre CFA, on a un déficit de jeunes en service. On a pratiquement un serveur pour deux cuisiniers alors qu'il nous faudrait l'inverse". D'où la nécessité de redonner un peu d'attractivité au métier, en jouant sur le portefeuille.

Pas de répercussion sur l'addition

L'Umih ne souhaite pas rendre le pourboire obligatoire mais inclure le service directement dans la note. "Vous paierez le menu ou le plat 10% moins cher, et ces 10% seraient refacturés sous la forme de service", précise le restaurateur qui promet des fins de mois beaucoup plus souriantes aux serveurs. "Aujourd'hui, un serveur démarre a 1.500 euros net par mois. S'il était au service et souriant, il pourrait facilement être à 2500 euros".