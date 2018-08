Déploiement de la fibre en Gironde : 500 emplois à venir

Par Valentin Belleville, France Bleu Gironde

Le plan Gironde Haut Méga fait un pas de plus vers le déploiement de la fibre dans l'ensemble du département. Pour mener à bien les 1 224 chantiers prévus d'ici 2024, 500 personnes vont être formées et embauchées. Les 17 premières recrues ont terminé leur formation et sont prêtes à commencer.