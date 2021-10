Fibre et téléphonie mobile poursuivent leur développement en Dordogne.

100 % de la Dordogne sera desservie par la fibre d'ici la fin de l'année 2025. Le vice-président de l'Union des maires, et vice-président de Périgord Numérique Thierry Boidé et Jean-Philippe Sautonie, directeur de Périgord numérique, l'ont assuré à la cinquantaine d'élus réunis ce vendredi 1er octobre à Périgueux à l'occasion du premier Forum de l'Union des maires de la Dordogne.

Moins de 10 ans pour fibrer le Périgord

"Il aura fallu moins de 10 ans au total pour fibrer entièrement le Périgord! se félicite Thierry Boidé, c'est plus rapide que pour l'eau potable et plus rapide que ce que l'on a fait pour l'électricité ou pour le téléphone fixe. L'élu, vice-président de Périgord Numérique reconnait que le projet a eu du mal à démarrer, à cause "des chicayas politiques". Entre le moment où le Syndicat départemental d'énergie de la Dordogne avait travaillé sur le dossier de la fibre, mais ne pouvait pas, pour des raisons financières, le porter lui-même et que le département, en 2008, s'en empare et le moment où on a enfin délibéré à l'unanimité pour créer la composition de Périgord Numérique, il s'est passé effectivement sept ans puisque la structure est née en 2014. Après, il y a eu des élections, il y a eu des fusions de communautés de communes, on travaille réellement objectivement sur le dossier depuis 2016. Et je pense que 2016 2025, c'est neuf ans pour déployer toute la fibre en Dordogne".

"Aujourd'hui tous les marchés de travaux ont été attribués confirme le directeur de Périgord Numérique Jean-Philippe Sautonie, ils sont signés et les entreprises ont ce calendrier à respecter et je peux dire aujourd'hui que les entreprises font tout pour le respecter. Sauf nouvelle crise sanitaire ou autre, ce calendrier sera respecté peut-être même en avance. D'ici avril 2022, 75.000 prises vont être livrées chez l'habitant, et les travaux de la phase 2 sont engagés avec un an d'avance".

Une centaine de pylônes de téléphonie supplémentaires

Périgord Numérique, qui s'est donné la compétence téléphonie mobile, a également annoncé aux élus qu'une centaine de pylônes de téléphonie supplémentaires seraient installés sur le territoire du département d'ici trois ans afin de faire disparaître les zones blanches en matière de téléphonie mobile.

"À ce jour, plus de 100 nouveaux pylônes ont été obtenus et vont être construits explique Jean-Philippe Sautonie. certains le sont déjà, (comme à Monestier, Faux-Monmadales, Siorac-de-Ribérac, ou à l'étang de la Jemaye). Nous avons bon espoir d'obtenir 20 à 30 nouveaux pylônes pour la Dordogne. Cela va grandement améliorer tout le réseau de téléphonie et de 4G. Il restera peut être quelques zones boisées où il n'y a pas d'habitations, mais là où il y a des habitations, on aura demain du réseau de téléphonie mobile" assure-t-il.