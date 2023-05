Ficha, une start-up grenobloise, met des puces dans nos poubelles pour améliorer le tri et donc le recyclage

Ficha, une petite société grenobloise créée en 2020 a développé un dispositif pour nous aider à mieux trier grâce à une poubelle connectée qui détecte les déchets à recycler. Ficha utilise l'intelligence artificielle, la start-up a déjà réalisé une levée de fonds de 840.000 euros pour se développer à l'International.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Vous êtes le co-fondateur et directeur général de Ficha, une entreprise basée à Grenoble qui a trois ans. Vous employez quinze salariés.

Hubert Menard - Chez Ficha, on accompagne les collectivités pour augmenter leur performance de recyclage et de tri. Concrètement, on développe des capteurs qui sont munis d'intelligence artificielle et qui permettent tout simplement de détecter les indésirables. Les erreurs de tri se font dans les camions de collecte et les bacs de tri.

Mais comment pouvez-vous, avec des capteurs, vous rendre compte que telle personne s'est trompée de poubelle ?

On développe des modèles algorithmiques d'intelligence artificielle. C'est du traitement d'image. On est capable, avec une base de données et certains algorithmes, de détecter ce qui ne va pas. Notamment dans les sacs de collecte, le verre par exemple, ou les bonbonnes de gaz qui peuvent être des indésirables dangereux pour le personnel.

Ficha améliore le tri dans l'habitat collectif

Qui sont vos clients ?

Nos clients, ce sont donc les opérateurs déchets, comme Veolia, Suez, Paprec, etc. Mais aussi, les collectivités territoriales, comme le Grand Lyon et Grenoble Alpes Métropole, qui ont la compétence déchets et qui souhaitent améliorer leur performance à ce niveau. Nos clients, ce sont aussi les bailleurs sociaux qui souhaitent augmenter la propreté dans leurs résidences. Et on essaie de rendre ludique le geste de tri via une application. Les gens sont récompensés pour leur tri et donc les métriques qu'on a après un an d'utilisation de notre service sont encourageants. On fait passer la qualité en moyenne de 45 % à 96 %, voire plus sur certaines résidences. Et en plus de ça, on double la quantité du tri, donc ça marche plutôt bien.

Bien sûr, c'est important le tri pour la nature, pour la planète !

Enfin, vous le savez très bien, on est dans un monde où les ressources sont finies. On ne va pas pouvoir rester dans ce monde consumériste. Il va falloir justement s'adapter. Plus on trie, mieux on recycle. Et c'est là tout l'enjeu. En réalité, pour l'instant, on n'est pas encore hyper bons, notamment en France. Tout l'intérêt pour nous et nos clients, c'est de préparer en amont le tri sélectif au mieux pour justement, ensuite, augmenter les performances de recyclage.