"Crystal Sky", nouvelle marque dijonnaise de prêt à porter de luxe

C'est une invention côte-d'orienne ! Deux jeunes créateurs dijonnais sont très fiers de nous présenter leur première marque de prêt-à-porter de luxe. "Crystal Sky" est éthique, locale et innovante.

Des l'école à la vie professionnelle

Agathe Bouton et Antoine Dixon sont étudiants à l'école de commerce de Dijon et adorent la mode. Ils décident de s'associer et de créer leur gamme de vêtement tout en restant sur les bancs de l'école. Crystal Sky, marque de prêt-à-porter luxe est née. Après un premier lancement officiel au Grand Hôtel de La Cloche à Dijon au printemps 2017, l'entreprise voit le jour en novembre de la même année.

Des croquis à la maison de haute-couture

L'idée de Crystal Sky est de mettre en avant le travail du designer qui dessine le vêtement. Une simple silhouette de mode sur un tee-shirt raconte l'histoire du créateur qui griffonne son oeuvre sur notre haut préféré. Le tout, sur fond de fabrication éthique et responsable comme nous l'explique Antoine Dixon.

Crystal Sky, des vêtements éthiques et responsables Copier

De ces croquis, les deux jeunes créateurs dijonnais aimeraient en faire une maison de haute-couture à Paris dans quelques années. Si seulement !

Des mannequins comme tout le monde

En attendant de voir défiler les hauts griffonnés de ce duo dijonnais sur les grands podium parisien, vous pouvez les croiser dans Dijon. Comme sur ces photos prises dans le centre ville historique. Ce sont des amis à eux, des camarades de classe ou des personnes qu'ils croisent par hasard dans la rue qui acceptent de poser pour eux. Antoine et Agathe veulent que la mode reste accessible et portée par tous. Finis les mannequins maigres et retouchés ! Voici le style dijonnais.

Une promenade a paris #crystalsky #design #young #style #sweater #dijon #fashionisyours A post shared by CRYSTAL SKY (@crystalskytsof) on May 19, 2017 at 11:45am PDT

Crystal Sky, une idée de cadeau pour Noël ? Retrouvez les créations d'Agathe et d'Antoine sur leur site http://crystalsky.fr/