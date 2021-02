En raison des événements comme les mariages ou les grandes fêtes qui ne sont pas encore autorisés, l’entreprise landaise s’adapte. Elle développe son rayon hygiène avec des produits en vrac pour la lessive, le sol et la vaisselle.

Fiest’Embal à Mont de Marsan et St Sever : des produits d’entretien en vrac

« S’adapter sans fête, j’avoue que c’est très compliqué ». Mathieu Tilhet, le gérant de Fiest’Embal est réaliste. Il sait que sans évènement festif, son activité ne tourne pas comme elle le devrait. Le noyau dur de la société c’est tout ce qui concerne la fête, avec différents articles : décoration, nappes, serviettes, déguisements….Mais Mathieu a développé d’autres rayons. Ce qui marche actuellement, ce sont les emballages, précisément liés à la vente à emporter. « Fiest’Embal répond présent auprès des restaurateurs qui se sont mis à faire de l’emporter ». Le gérant a également développé une gamme de produits d’entretien, proposés en vrac.

Interview de Mathieu Tilhet dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Destinés au départ à la clientèle professionnelle, les produits d’entretien sont aussi accessibles aux particuliers. Mathieu Tilhet les présente comme des « produits un peu plus qualitatifs que ce que l’on trouve dans les grandes surfaces ». Le client vient avec son contenant vide – un bidon, et l’équipe de Fiest’Embal, à Mont de Marsan et Saint Sever, peut le remplir avec des produits « EcoLabel. »

Ça évite de jeter le bidon, on garde l’emballage

De la lessive pour le linge en poudre et en liquide, de l’assouplissant, des produits sol et pour la vaisselle à la main. Avec le recul, Mathieu se dit qu’avec cette nouvelle corde à son entreprise, il a bien fait. « Si je n’avais pas ça, ce serait très compliqué en l’absence de fête et d’événementiel. »

