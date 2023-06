Figeac Aero, le plus gros sous-traitant aéronautique en Europe, "va bien mieux"

France Bleu Occitanie était toute cette semaine de juin 2023 au salon du Bourget, aux côtés des différents acteurs du monde aéronautique. Après St Luxury, Ascendance Flight et Collins Aerospace , nous avons rencontré le patron de Figeac Aero. Ce sous-traitant est le plus grand d'Europe. Il fabrique des pièces de grandes dimensions et des pièces de moteurs pour les grands fabricants comme Airbus (50% de son activité est d'ailleurs liée à Airbus), mais il fournit aussi Boeing avec une usine au Mexique. Figeac Aero a subi la crise comme les autres, mais se redresse.

Son patron Jean-Claude Maillard est l'invité de la Nouvelle éco ce vendredi 23 juin 2023. Réécouter son interview :

Figeac Aero recrute

Le groupe lotois emploie plus de 3.000 employés dans le monde, son site historique est à Figeac. Il cherche, comme beaucoup d'entreprises aéronautiques, à recruter. Un poste d'approvisionneur, de secrétaire, d'opérateurs sur machine sont notamment disponibles. Toutes les infos sont ici : https://carrieres.candidatus.com/site-emploi,OTQ7MDs5NA