Journée spéciale pouvoir d'achat : à Paris, le gros raté de l'encadrement des loyers ?

A moins d'un mois de l'élection présidentielle, France Bleu Paris vous propose quatre journées spéciales sur les thématiques qui animent la campagne. Pour commencer, on s'intéresse à votre pouvoir d'achat. Le carburant, le gaz, le pain,... tout augmente. Et si on peut essayer de prendre le métro plutôt que la voiture, de baisser le chauffage à la maison et de manger moins de pain, il y a un poste de dépense qu'on ne pas faire baisser : c'est le loyer. Il coûte en moyenne 26 euros du mètre carré dans notre région. 16 euros en Seine-et-Marne et en Essonne mais 32 dans Paris intra-muros où l'encadrement des loyers mis en place depuis 2019 est en fait assez difficile à contrôler.

L'encadrement des loyers, c'est quoi ?

Concrètement, l'encadrement des loyers a été instauré par la loi Alur sur l'immobilier en 2014. Elaborée par Cécile Duflot, ministre du Logement de l'époque, c'était une mesure-phare du quinquennat de François Hollande. Très peu respectée, la mesure a été annulée par la justice en 2017 avant d'être de nouveau autorisée par la loi ELAN en novembre 2018.

L'encadrement des loyers interdit au propriétaire de fixer un loyer supérieur à un montant maximum. Un loyer de référence fixé en fonction de l'adresse, de la taille du logement notamment. Il s'applique uniquement dans les communes en zone dite tendue, comme Paris, Lille, Lyon, dans les villes de Plaine Commune et Est Ensemble en Seine-Saint-Denis. Le propriétaire voulant louer son appartement peut - en plus du loyer de référence - appliquer un "complément de loyer" en fonction des caractéristiques du logement. Une localisation (vue Tour Eiffel), un confort particulier.

Pas de contrôle mais une commission de conciliation

Depuis le 1er juillet 2019, à Paris, l'encadrement des loyers aurait ainsi fait diminuer les dépassements de 50€ selon l'OLAP, l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. Un bon début. Mais ce sont les trous dans la raquette qui desservent l'image de l'encadrement des loyers. Dans son dernier rapport sur l'état du mal-logement, la fondation Abbé Pierre notait, elle, le non-respect fréquent de la mesure à Paris. "35% des annonces que nous avons ausculté dépassent le plafond autorisé par la loi", constate Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation. Un dépassement de 196€ par mois en moyenne, "ça fait 2.000 euros à la fin de l'année, que les foyers pourraient économiser."

La faute, selon Manuel Domergue, à "un manque d'information" des locataires mais surtout à un manque de contrôle. En réalité même, la mesure n'est pas contrôlée. Il n'y a pas d'inspecteurs chargés d'éplucher les annonces de location. C'est au locataire de saisir la commission de conciliation de la préfecture d'Île-de-France. Pas si simple de s'en prendre à celui qui nous loge… Entre le 1er juillet 2019 et le 1er décembre 2021, la commission a été saisie de 252 dossiers recevables et 210 ont abouti (42 sont toujours en cours d'instruction), rapporte la Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL) à France Bleu Paris.

Sur ces 210 dossiers traités depuis deux ans et demi, 145 ont donné raison au locataire mais seulement 10 propriétaires qui refusaient la conciliation ont dû payer une amende.

L'encadrement des loyers, un frein à l'investissement locatif ?

Pour réussir, l'encadrement doit donc "être accompagné par des mesures de promotion auprès du grand public, de contrôle et surtout de sanctions pour faire respecter la loi, comme n'importe quelle loi", résume Manuel Domergue. "C'est quand même fou que les premiers a réclamé plus de sévérité pour les délinquants ne disent jamais rien contre les bailleurs délinquants qui s'assoient sur la loi."

Eux, bien sûr, ont une toute autre lecture. Les agences immobilières et fédérations de propriétaires voient dans l'encadrement des loyers un "placebo" ou "un serpent qui se mord la queue". "Ca part d'une bonne intention bien sûr", explique ainsi Olivier Princivalle, président adjoint de la FNAIM Grand Paris, fédération nationale de l'immobilier. "Mais _cela créé des effets pervers bien plus importants que l'objectif escompté_".

D'abord, l'encadrement des loyers incite les propriétaires bailleurs privés à ne plus louer", détaille cet administrateur de biens dans le Ve arrondissement de Paris. "Quand vous achetez un appartement dans Paris pour investir votre argent et préparer votre retraite. Vous avez un crédit de 1.500 euros par mois à rembourser. On vous dit d'un coup que le loyer de votre appartement passe de 1.500 euros à 1.000 euros... il y a de gros risques pour que vous retiriez votre bien du marché et que vous préfériez le mettre sur Air bnb. On ne parle même pas de gagner de l'argent sur le dos du locataire mais de pouvoir rembourser votre prêt à la banque."

Avec l'encadrement des loyers ont traite la conséquence et pas le mal. Le mal c'est qu'il n'y a pas assez de logements à disposition des locataires dans Paris. La conséquence c'est que les prix des loyers augmentent. C'est le jeu de l'offre et la demande. La solution pour faire baisser les loyers, c'est de construire de remettre des logements sur le marché. Soit en construisant soit en incitant les propriétaires à mettre leur bien en location.

La philosophie de l'encadrement des loyers ne serait donc pas la bonne pour Olivier Princivalle. Il faut construire de nouveaux logements, faciliter les permis en ville mais aussi, "dédiaboliser les propriétaires et les inciter à mettre leur(s) bien(s) en location." Pour le président adjoint de la FNAIM, la taxe sur les logements vacants ne suffit pas non plus d'ailleurs. "Il faut _inciter fiscalement_, il faut faire des propriétaires-bailleurs des vrais partenaires sociaux, aider aussi à la transformation des immeubles de bureaux en habitations."

Pour l'UNPI, l'union nationale des propriétaires, l'encadrement risque aussi de dégrader le parc immobilier. Avec des loyers plus bas, les bailleurs n'auraient plus les moyens d'entretenir ou rénover les appartements.