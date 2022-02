Filière bois dans le Grand Est : "on a plus de 8.000 recrutements à faire cette année"

Une journée pour attirer les jeunes vers les métiers de la filière bois s'est tenue hier à Metz, car le secteur recrute en masse. Sacha Jung, délégué général de Fibois, l’inter-profession de la forêt et du bois dans le Grand Est, était ce jeudi l'invité de France Bleu Lorraine.

La filière bois dans le Grand est, c'est 10.000 entreprises de toutes tailles, avec environ 50.000 emplois. "Et notre secteur est en développement : on a plus de 8.000 recrutements à faire cette année, explique Sacha Jung. Il y a le turnover habituel avec les départs à la retraite, mais on a aussi, dans les secteurs de la construction, de l'ameublement, de la scierie, des travaux en forêt, une activité qui augmente suite au Covid, au confinement : les gens ont beaucoup plus investi dans leur intérieur, ce qui remplit les carnets de commande."

Les métiers et les niveaux de formation sont très divers : "cela va du CAP à l'école d'ingénieurs, dans un panel très large. De la forêt et de la récolte, en passant par le travail en scierie, la construction bois, au papier, aux usines de panneaux, l'ameublement, l'ébénisterie." Et l'avantage dans le Grand Est, c'est que l'on peut rester dans la région pour se former : "C'est la seule région de France où existe l'intégralité du panel des formations forêt-bois. Il n'y a pas besoin d'aller loin."

Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui connaissent mal ces métiers : "On intervient souvent en classe de troisième, et on se rend compte que pour eux, la filière bois, c'est un bûcheron avec une hache et un menuisier avec un ciseau à bois. Tout notre travail, c'est d'expliquer qu'il y a des ingénieurs, des commandes numériques, des bureaux d'études, des logisticiens, des activités en lien avec la maintenance, le commerce, très loin de la caricature ou de l'image d'Epinal."

Un observatoire de la filière bois a d'ailleurs été créé "pour montrer, par zones d'emploi, les besoins de recrutement, les métiers en tension, pour accompagner l'orientation, le choix de quelqu'un qui s'intéresserait au secteur."