Filière bois : un forum des métiers à Labège ce mardi, 2.000 postes à pourvoir en Occitanie

La filière bois recrute autour de Toulouse. Ce mardi 4 avril, de 9h à 17h, le Sicoval organise le Forum des métiers de la filière bois à l’Espace Emploi Formation. Le salon est gratuit et ouvert à tous les publics. Marie-Pierre Lalle, déléguée générale de Fibois la filière interprofessionnelle en Occitanie répond à nos questions dans la Nouvelle Eco.

"On recherche aujourd'hui des sylviculteurs, des personnes qui vont pouvoir entretenir la forêt et la récolter, mais également des personnes qui pourront demain être à la commande de scies qui aujourd'hui sont à commande numérique. On est également en recherche de chauffeurs pour les grumiers, les camions qui sont amenés à sortir le bois de la forêt", explique Marie-Pierre Lalle. La filière emploie 18.000 personnes en Occitanie et dispose de 2.000 postes à pourvoir dans la région. "On a aussi bien des entreprises au plus près de la ressource en zone rurale que des acteurs de la transformation en zone périurbaine autour de Toulouse ou Albi".

Dans ce forum, le public pourra retrouver des interlocuteurs du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) Ariège-Comminges, les Compagnons du Tour de France, la Fédération Française du Bâtiment Haute-Garonne, et plusieurs entreprises locales.