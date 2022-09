Filière hydrogène : McPhy a acheté son terrain sur l'Aéroparc de Fontaine

C'est officiel. McPhy va s'installer à Belfort, plus précisément sur le site de l'Aéroparc de Fontaine. Le groupe vient d'acquérir un terrain de 8 hectares pour y implanter la plus grosse usine d'électrolyseurs en Europe, d'ici 2024. Cette gigafactory emploiera, à terme, 450 salariés.

Ce sera "le vaisseau amiral" de la filière hydrogène en Bourgogne Franche-Comté. C'est le terme employé par le préfet du Territoire de Belfort pour désigner ce projet de gigafactory de McPhy. L'investissement du groupe est de 30 à 40 millions d'euros, et il va faire de Belfort, l'une des capitales françaises de l'hydrogène. L'achat du terrain, sur le site de l'Aéroparc de Belfort, a été officialisé, ce vendredi 16 septembre. Un terrain de 8 hectares que le groupe a acquis pour 800.000 euros.

Les travaux vont commencer très rapidement, et l'usine sera mise en service dans deux ans, en 2024. "On va y fabriquer des électrolyseurs, explique le directeur général du groupe McPhy, Jean-Baptiste Lucas. L'électrolyse de l'eau permet de récupérer de l'oxygène et de l'hydrogène vert." C'est une des bases de la transition énergétique.

L'usine aura des clients dans toute l'Europe, y compris à Belfort. Elle équipera, par exemple, la station hydrogène d’Hynamics, la filiale d'EDF, à Danjoutin. Idem pour les bus à hydrogène du réseau de transports du Grand Belfort.

450 salariés en 2027

Dès 2024, l'usine emploiera une centaine de salariés, et 450 d'ici 2027. Le président de l'agence économique régionale, Jean-Claude Lagrange, y voit des débouchés pour les futurs étudiants. "La Région et l'Etat vont mettre en place de nouvelles formations, dit-il, notamment dans la chaudronnerie et la soudure. On peut aussi envisager de la reconversion."

Cette implantation de McPhy aura nécessité deux ans de discussions. La Bourgogne Franche-Comté était en concurrence avec les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sur ce dossier.