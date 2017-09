L'entreprise Filtres Guérin, qui inaugure sa nouvelle usine à Condé-sur-vire, fabrique une des pièces de l'avion Rafale

L'entreprise manchoise Filtres Guérin est leader français des éléments filtrants métalliques. Elle vient d'investir quatre millions d'euros dans son site de production de Condé sur Vire pour continuer à développer son activité, notamment dans l'aéronautique.

A Condé sur Vire dans le centre-Manche, l'entreprise Filtres Guérin vient d'inaugurer sa nouvelle usine de production, plus de 5000 mètres carrés, où travaillent 75 personnes. Elle ambitionne d'embaucher une vingtaine de salariés supplémentaires d'ici 2020.

L'usine de Condé sur Vire fabrique des filtres métalliques pour les secteurs automobile, aéronautique, énergie, pétrochimie, environnement, santé etc © Radio France - Lucie Thuillet

Leader Français

La société domine le marché français des filtres métalliques. Elle qui a été créée à Clichy en 1919, est implantée à Condé depuis 1981. Aujourd'hui elle possède aussi une usine en Roumanie et réalise un chiffres d'affaire de 11 millions d'euros, en progression constante depuis 15 ans.

Filtres Guérin veut continuer à développer son activité."Aujourd'hui, nous travaillons pour l'automobile - c'est dans 30% de notre chiffre d'affaire - pour la pétrochimie, le secteur des énergies. Il y a de plus en plus de marchés qui émergent également dans le secteur environnement, pollution des véhicules ou de l'eau par exemple", explique Franck Drouault le PDG.

Le nouveau site de production de Condé sur Vire fait près de 5.000 mètres carrés. © Radio France - Lucie Thuillet

L'aéronautique, un secteur porteur

L'aéronautique représente aujourd'hui 10% du chiffre d'affaire mais la société veut développer ce secteur. Elle vient de signer un contrat ce jeudi 21 septembre avec le groupe Safran, qui l'engage pour 15 ans. "Et la cerise sur le gateau, c'est le Rafale. Nous allons produire ici à Condé l'un des éléments filtrants de l'avion de combat" se réjouit Franck Drouault.

Les ingénieurs travaillent également sur deux nouveaux projets, l'un médical pour des prothèses et l'autre cosmétique.

Près de 75 personnes travaillent dans ce nouveau site de production de Filtres Guérin à Condé sur Vire © Radio France - Lucie Thuillet

Des ambitions à l'export

L'entreprise condéenne travaille de plus en plus à l'export. "Il y a 15 ans ca représentait moins de 5% de notre chiffre d'affaire. Aujourd'hui, c'est 30%, raconte le PDG Franck Drouault. Et l'objectif c'est d'atteindre 40% d'ici 2020. Nos principaux concurrents sont en Allemagne et en Asie."