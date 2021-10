FIMM Joigny : fabrication industrielle de matériel de manutention

A Joigny, l'entreprise FIMM emploie 45 personnes et règne sur le matériel de manutention. A un peu plus de 30 ans, Julia Cattin est à la tête de la société. Elle a été sacrée « femme entrepreneure de l’année » en 2019.

Le cœur de métier de FIMM c’est la manutention : des chariots, des diables, des servantes, ou encore des escabeaux, le tout à l’intention des professionnels.

L' équipe de conseillers FIMM Joigny © Radio France - Catherine Marchesin

Des produits souvent sur mesure en fonction des besoins des clients, ce qui nécessite une équipe de conseillers à l’écoute, et un bureau d’étude capable de répondre aux cahiers des charges des clients, mais aussi capable d’innover et de penser « ergonomie » et sécurité au travail.

Machine à découpe pour l'acier FIMM Joigny © Radio France - Catherine Marchesin

Le ceintrage de l'acier © Radio France - Catherine Marchesin

Parmi les produits crées à FIM, des escabeaux de 15 marches par exemple, qu’on utilise en grands magasins. Des diables à bascule pour les stockages sécurisés mais aussi toutes sortes de diables pour le transport de pots de peinture ou de solvants … Ou même pour la collecte de déchets radioactifs.

Le poste de soudure automatique © Radio France - Catherine Marchesin

Poste de soudure manuelle © Radio France - Catherine Marchesin

La visite des ateliers permet de découvrir une technologie de pointe, avec des cintreuses à commandes numériques, qui permettent de plier les tubes métalliques, un robot de soudure ou encore une cabine de peinture époxy. Mais chez FIMM, l’humain reste toujours très présent et indispensable, au poste de soudure par exemple.

La cabine de peinture Epoxy © Radio France - Catherine Marchesin

Julia Cottin au milieu des produits prêts à être livrés © Radio France - Catherine Marchesin

FIMM c’est une gamme de produits de qualité, construits pour durer et sans cesse renouvelée.

FIMM Joigny recherche : des soudeurs, un approvisionneur confirmé et un assistant commercial. Contact : sylvie.lefebvre@fimm.fr ou au 03 86 92 00 77