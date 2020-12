Fin d'une histoire : l'hebdomadaire mayennais l'Avenir Agricole ne paraîtra plus

Cela faisait 76 ans, qu'il était la référence, en Mayenne, le lien entre les paysans, avec ses annonces, ses jolies photos et ses informations sur le monde rural. La crise de la presse papier, le numérique, la baisse constante du nombre des agriculteurs auront eu raison de lui : l'Avenir Agricole ne paraîtra plus à partir de ce vendredi 18 décembre. Il était né en décembre, au moment de la Libération, en 1944. D'abord uniquement mayennais, basé à Changé, il s'était étendu sur quatre départements, la Mayenne, la Sarthe, la Loire Atlantique et le Maine et Loire. Il avait su préserver son indépendance et son autonomie, loin des rivalités syndicales et politiques.

"Tout petit, je le lisais chez mes parents"

Michael Martineau est éleveur de vaches limousines, à Thorcé-Vivier en Charnie. Il a 50 ans et l'Avenir Agricole, il l'a toujours connu " Mes parents y étaient abonnés et, tout petit, je le lisais, je pense que ça m'a incité à devenir agriculteur". Ses parents pratiquaient une agriculture traditionnelle et "de voir les nouveautés agricoles, décrites dans le magazine, ça m'a donné envie de moderniser mon exploitation", poursuit-il. Aujourd'hui, ce qu'il ressent, comme bon nombre d'autres agriculteurs, c'est de la nostalgie.

Un magazine indépendant.

Mickael Lepage, lui, est paysan bio, à Changé, près de Laval. Il est membre de l'association Civam Bio et des Trois Mondes. Pour lui, " c'est le dernier magazine agricole indépendant qui disparaît". Ce qu'il craint, c'est "la main-mise des syndicats et des politiques" sur les nouvelles publications à venir. "Les enjeux agricoles, dit-il, ce sont des enjeux environnementaux, climatiques , de bio-diversité qui dépassent les guéguerres syndicales".

