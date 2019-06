Fin de conflit à la Méridionale

Corse, France

Un protocole de sortie de grève doit être signé ce jeudi après une semaine de conflit à la Méridionale. Un mouvement marqué par le blocus des navires et des ports notamment celui de Marseille qui doit être débloqué dans la journée avec la reprise du trafic. Du côté de Propriano le Girolata, à quai depuis vendredi dernier, a largué les amarres à la mi-journée pour se diriger vers le port d’Ajaccio.

Ferries à Marseille le 25 juin 2019 © Maxppp - maxppp

Quelles garanties ?

Via ce protocole d’accord, les marins ont donc obtenu à l'issue des négociations, l'abandon de la navigation sous la forme des OSP, un temps évoqué par la direction de la Méridionale après son éviction des principaux lots (Bastia, Ajaccio et l'Ile rousse) pour cette Délégation de service public transitoire 2019 /2020. Des garanties ont également été données concernant la navigation des trois navires de la compagnie, elle est assurée durant cette période. Enfin et c'était peut être la première crainte des salariés, le maintien de la totalité des emplois a été assurée par la direction sur ces 15 mois de transition. Marins, équipes d'interventions et personnels sédentaires, ainsi que leurs acquis sociaux sont maintenus jusqu’à fin 2020.

Reprise du dialogue

Un accord probablement conditionné aussi par la reprise du dialogue entre la compagnie Méridionale et la Corsica Linea, qui pourrait aboutir à un projet commun concernant la DSP décennale à venir en 2021 selon les dernières discussions. A court terme, Corsica Linea pourrait aussi faire un geste envers la Méridionale en lui rétrocédant la ligne Marseille / Porto-Vecchio dont elle était délégataire jusqu'ici et qui lui reviendrait à nouveau, si le caractère infructueux de l'appel d'offre sur ce lot était confirmé par le vote de l'Assemblée de Corse ce jeudi après-midi. La Méridionale qui pourrait également récupérer la ligne Marseille / Propriano dont elle avait été évincée mais qui lui reviendrait en tant que précédent délégataire, là aussi dans le cas où l'appel d'offre infructueux était validé par les élus. Une délégation de marins de la Méridionale était d'ailleurs attendue à la CDC dès 15h.